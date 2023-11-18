ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Кому сегодня посчастливится получить жилищный кредит?

В нынешних экономических условиях, когда процентные ставки приближаются к пику, а неопределенность стала новой нормой, люди продолжают покупать и обновлять недвижимость. Кому сегодня дадут кредит в банке?
По словам руководителя отдела жилищных кредитов LHV Кэтлин Ватсель, рост euribor сделал кредиты более дорогими. «Риски и возможности тех, кто сейчас может себе позволить взять кредит, очень хорошо оценены, поскольку в будущем стоимость денег станет более выгодной. В какой-то момент процентные ставки снова начнут падать, хотя пока рано говорить о масштабе, времени и темпе этого снижения», – добавляет она.
При оформлении жилищного кредита важно учитывать, что ежемесячные платежи могут составлять от 30 до 50% дохода человека. Кроме этого, кредиты обычно связаны с плавающей процентной ставкой, которая пересматривается каждые шесть месяцев.
По мнению Ватсель, сегодня покупается значительно меньше недвижимости стоимостью выше полумиллиона евро, но сделки стоимостью до 250 000 евро все еще происходят довольно часто. Кому сегодня банки не откажут в кредите?
Пример 1
Брутто-зарплата Кристи составляет 2093 евро, на руки она получает 1615 евро. У Кристи нет финансовых обязательств, она недавно выплатила остаток по кредитной карте, и после консультации с банком пришла к выводу, что может позволить себе покупку недвижимости стоимостью до 130 000 евро при условии наличия 15% собственного взноса в размере 19 500 евро.
Кристи просматривала предложения о недвижимости около полутора месяцев и считает, что сейчас может позволить себе купить 2–3-комнатную квартиру в Таллинне в районе Мустамяэ, Ыйсмяэ или Ласнамяэ, а при удачных обстоятельствах – 2-комнатную квартиру в центре Таллинна в старом доме. Так как Кристи родом из Тарту, она также рассматривает возможность приобретения старого дома в окрестностях Тарту, который также входит в упомянутую ценовую категорию.
Пример 2
Состоящие в гражданском браке Хелен и Мартин вместе с двумя детьми школьного возраста долгое время жили в арендованной квартире и мечтали о собственном доме. Они оба работали сверхурочно и за пару лет накопили сумму на первоначальный взнос. Их общий доход вместе с детскими пособиями составляет около 3500 евро в месяц. У семьи есть одна кредитная карта, а лизинг автомобиля выплачен. Они просматривали предложения о квартирах более года и вскоре примут решение. Банк готов предоставить им 177 000 евро при условии наличия 15% собственного взноса. На эту сумму они могут купить 3–4-комнатную квартиру в Таллинне или 4-комнатный дом в Харьюмаа.
Рефинансировать или нет?
По словам Ватсель, все больше людей интересуются рефинансированием своего жилищного кредита. «Это означает, что существующий кредит переводится из одного банка в другой на более выгодных условиях, - объясняет Ватсель. - Однако при рефинансировании следует учитывать, что на этапе перехода могут возникнуть дополнительные расходы, поэтому стоит заключить новый кредитный договор в другом банке и за три месяца уведомить старый банк о желании перевести кредит. В этом случае дополнительных сборов не будет. Кредит выплачивается старому банку после истечения трех месяцев».
Пример 3
Рихо взял жилищный кредит пять лет назад в своем основном банке под 1,9% плюс шестимесячный еврибор. В настоящее время остаток долга составляет 149 874 евро, и кредит частично обеспечен дополнительным залогом. Рихо решил сменить банк и выбрать тот, который предложил ему лучшую маржу в 1,75% и согласился освободить дополнительный залог. Для Рихо это стало решающим фактором, так как он хотел продать данную недвижимость. За рефинансирование банк дополнительную плату не взял, однако Рихо пришлось заплатить около 200 евро за оценочный акт и 375 евро за нотариальные услуги. Впоследствии ежемесячный платеж Рихо стал меньше, а вторая недвижимость больше не связана договором.
Стоит помнить, что кроме собственного взноса и ежемесячного платежа по кредиту, при покупке жилья возникают и единоразовые расходы. К ним относятся комиссия за договор (около 0,5% от суммы кредита), акт оценки недвижимости (150–300 евро), нотариальные сборы и государственная пошлина.