ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Кому сегодня посчастливится получить жилищный кредит?

Пример 2

Состоящие в гражданском браке Хелен и Мартин вместе с двумя детьми школьного возраста долгое время жили в арендованной квартире и мечтали о собственном доме. Они оба работали сверхурочно и за пару лет накопили сумму на первоначальный взнос. Их общий доход вместе с детскими пособиями составляет около 3500 евро в месяц. У семьи есть одна кредитная карта, а лизинг автомобиля выплачен. Они просматривали предложения о квартирах более года и вскоре примут решение. Банк готов предоставить им 177 000 евро при условии наличия 15% собственного взноса. На эту сумму они могут купить 3–4-комнатную квартиру в Таллинне или 4-комнатный дом в Харьюмаа.

Рефинансировать или нет?

По словам Ватсель, все больше людей интересуются рефинансированием своего жилищного кредита. «Это означает, что существующий кредит переводится из одного банка в другой на более выгодных условиях, - объясняет Ватсель. - Однако при рефинансировании следует учитывать, что на этапе перехода могут возникнуть дополнительные расходы, поэтому стоит заключить новый кредитный договор в другом банке и за три месяца уведомить старый банк о желании перевести кредит. В этом случае дополнительных сборов не будет. Кредит выплачивается старому банку после истечения трех месяцев».

Пример 3

Рихо взял жилищный кредит пять лет назад в своем основном банке под 1,9% плюс шестимесячный еврибор. В настоящее время остаток долга составляет 149 874 евро, и кредит частично обеспечен дополнительным залогом. Рихо решил сменить банк и выбрать тот, который предложил ему лучшую маржу в 1,75% и согласился освободить дополнительный залог. Для Рихо это стало решающим фактором, так как он хотел продать данную недвижимость. За рефинансирование банк дополнительную плату не взял, однако Рихо пришлось заплатить около 200 евро за оценочный акт и 375 евро за нотариальные услуги. Впоследствии ежемесячный платеж Рихо стал меньше, а вторая недвижимость больше не связана договором.