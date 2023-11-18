ФОТО ⟩ Килограммы стирального порошка: обнаружен склад с поддельными товарами Ariel

В срочном порядке сотрудники криминальной полиции обыскали упомянутое помещение в Дарзциемсе, где злоумышленники хранили и расфасовывались поддельный порошок и жидкость для стирки, незаконно используя торговую марку Ariel.

Там же было обнаружено и изъято еще 22 тысячи кг стирального порошка и жидких веществ. Помимо поддонов с упаковочными заготовками под названием Ariel, при обысках были обнаружены рулоны наклеек, поддоны с листами картона, заклепки, клей и клеевые пистолеты, а также поддельные сопроводительные документы на груз.

​Отметим, что на момент задержания в полуприцеп грузовика задержанные уже успели загрузить 19 поддонов с сырьем и готовой продукцией.

По данным полиции, продукт предназначался для распространения в Европе.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 Уголовного закона Латвии - за незаконное использование товарного знака, иного отличительного знака или рисунка, подделку знака либо умышленное использование или распространение поддельного знака, если оно совершено в значительном размере или причинило значительный ущерб, а также если оно совершено группой лиц по предварительному сговору.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо временным лишением свободы, либо общественными работами, либо штрафом.

14 ноября один задержанный, предположительно, причастный к организации преступления, был помещен под стражу.

В настоящее время в уголовном процессе ведется активное расследование с целью закрепления уже полученных доказательств, а также проводятся различные следственные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств дела.

Назначена экспертиза для определения состава изъятых стирального порошка и жидкого моющего средства, однако имеющиеся у полиции сведения свидетельствуют о том, что эти продукты, скорее всего, были произведены за пределами Евросоюза.

Государственная полиция Латвии призывает принять во внимание, что подделка продукции наносит ущерб не только владельцам товарных знаков, но и может поставить под угрозу здоровье и жизнь потребителей!