ФОТО ⟩ Килограммы стирального порошка: обнаружен склад с поддельными товарами Ariel

На прошлой неделе Государственная полиция Латвии в сотрудничестве со Службой государственных доходов (VID) задержала нескольких человек, связанных с незаконным использованием и подделкой товарного знака Ariel, других отличительных знаков и образцов дизайна в значительных масштабах, пишет Rus.TVNET.
Сотрудники полиции в Риге, в Дарзциемсе, обнаружили помещение, где упаковывают и хранят поддельную продукцию Ariel. Всего было конфисковано 42,5 тысячи килограммов поддельного стирального порошка и жидкого моющего средства Ariel. Также там были обнаружены упаковочные заготовки, рулоны наклеек и т. п.
Информация, доступная полиции, свидетельствует, что поддельные продукты, состав и воздействие которых на здоровье пока неизвестны, предназначались для продажи в Европе.
Галерея: В Риге обнаружили место подделки стирального порошка Ariel
10 ноября 2023 года сотрудники 1-го отдела 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского региона в сотрудничестве с сотрудниками 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции Латвии и сотрудниками Департамента налоговой и таможенной полиции VID при проверке информации задержали водителя грузовика Scania 1986 года рождения - гражданина Польши.
В связи с возбужденным уголовным делом при экстренном обыске автомобиля Scania и полуприцепа было обнаружено и изъято около 20 500 кг вещества, похожего на стиральный порошок Ariel с признаками подделки.
После задержания груза с порошком другие члены преступной группы, чтобы вывезти оставшуюся продукцию и пакеты и тем самым скрыть следы, 12 ноября прибыли из Литвы на двух грузовиках с полуприцепами на склад в Риге, в Дарзциемсе, где хранились и упаковывались стиральный порошок и жидкость.
Полиция задержала этих людей при погрузке поддельной продукции. В отношении водителей грузовиков были проведены процессуальные мероприятия, а двое граждан Литвы 1978 и 1990 годов рождения - члены международной преступной группировки, предположительно, имевшие отношение к производству этой продукции - были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
В срочном порядке сотрудники криминальной полиции обыскали упомянутое помещение в Дарзциемсе, где злоумышленники хранили и расфасовывались поддельный порошок и жидкость для стирки, незаконно используя торговую марку Ariel.
Там же было обнаружено и изъято еще 22 тысячи кг стирального порошка и жидких веществ. Помимо поддонов с упаковочными заготовками под названием Ariel, при обысках были обнаружены рулоны наклеек, поддоны с листами картона, заклепки, клей и клеевые пистолеты, а также поддельные сопроводительные документы на груз.
Отметим, что на момент задержания в полуприцеп грузовика задержанные уже успели загрузить 19 поддонов с сырьем и готовой продукцией.
По данным полиции, продукт предназначался для распространения в Европе.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 Уголовного закона Латвии - за незаконное использование товарного знака, иного отличительного знака или рисунка, подделку знака либо умышленное использование или распространение поддельного знака, если оно совершено в значительном размере или причинило значительный ущерб, а также если оно совершено группой лиц по предварительному сговору.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо временным лишением свободы, либо общественными работами, либо штрафом.
14 ноября один задержанный, предположительно, причастный к организации преступления, был помещен под стражу.
В настоящее время в уголовном процессе ведется активное расследование с целью закрепления уже полученных доказательств, а также проводятся различные следственные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств дела.
Назначена экспертиза для определения состава изъятых стирального порошка и жидкого моющего средства, однако имеющиеся у полиции сведения свидетельствуют о том, что эти продукты, скорее всего, были произведены за пределами Евросоюза.
Государственная полиция Латвии призывает принять во внимание, что подделка продукции наносит ущерб не только владельцам товарных знаков, но и может поставить под угрозу здоровье и жизнь потребителей!
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.