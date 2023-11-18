ФОТО ⟩ Украсьте свой дом к праздникам: дизайнер интерьера представляет тенденции этого года

Среди трех главных рождественских тенденций этого года - яркий красный цвет, новый вид деревенского стиля и натуральные украшения.

Яркий красный

Фото: Ikea

Во время Рождества вы не можете обойти красный цвет, и в этом году вы также увидите в интерьерах много этого цвета, хотя и в более минималистичном стиле, чем обычно. В начале праздничного сезона красный цвет в основном используется как дополнительный теплый акцент к нейтральным тонам. Он также хорошо сочетается с графическими принтами, вдохновленными природой, земляными тонами и натуральными материалами.

Как использовать его дома?

Сначала подумайте об общем виде комнаты и о том, как добавить красные акценты, чтобы результат оставался гармоничным. Одна из распространенных ошибок, которые люди склонны совершать при декорировании дома, - это слишком много лишнего: если добавить красные детали к обилию украшений, посуды, еды и цветов, то в результате это будет слишком пестро.

Фото: Ikea

«Поэтому, если вы хотите добавить красный цвет в свой дом, используйте его на нейтральном фоне и в нескольких местах: красные украшения на елке, красные салфетки или тарелки на рождественском столе, красные чехлы на подушки и пледы на диване и т. д. Если рождественская елка и украшение стола сочетаются друг с другом, получится отличный результат», — подтверждает Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti.

Новый вид деревенского стиля

Фото: Ikea