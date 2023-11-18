ФОТО ⟩ Украсьте свой дом к праздникам: дизайнер интерьера представляет тенденции этого года

Скоро снова наступит время, когда дом будет наполнен тем, что делает самое темное время года приятнее и создает праздничное настроение. Дизайнер интерьера представляет три рождественские тенденции этого года и делится советами, как использовать их в своем доме, чтобы они приносили радость вам и вашим гостям.
Среди трех главных рождественских тенденций этого года - яркий красный цвет, новый вид деревенского стиля и натуральные украшения.
Яркий красный
Во время Рождества вы не можете обойти красный цвет, и в этом году вы также увидите в интерьерах много этого цвета, хотя и в более минималистичном стиле, чем обычно. В начале праздничного сезона красный цвет в основном используется как дополнительный теплый акцент к нейтральным тонам. Он также хорошо сочетается с графическими принтами, вдохновленными природой, земляными тонами и натуральными материалами.
Как использовать его дома?
Сначала подумайте об общем виде комнаты и о том, как добавить красные акценты, чтобы результат оставался гармоничным. Одна из распространенных ошибок, которые люди склонны совершать при декорировании дома, - это слишком много лишнего: если добавить красные детали к обилию украшений, посуды, еды и цветов, то в результате это будет слишком пестро.
«Поэтому, если вы хотите добавить красный цвет в свой дом, используйте его на нейтральном фоне и в нескольких местах: красные украшения на елке, красные салфетки или тарелки на рождественском столе, красные чехлы на подушки и пледы на диване и т. д. Если рождественская елка и украшение стола сочетаются друг с другом, получится отличный результат», — подтверждает Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti.
Новый вид деревенского стиля
Рождественские украшения в натуральных тонах были популярны в течение нескольких сезонов, но стиль этого года отличается от прошлого - он одновременно классический и современный, с акцентом на качество и натуральные текстуры. Сочетание различных белых, теплых нейтральных и глубоких земляных тонов создает расслабляющее и располагающее к отдыху настроение. «Новый деревенский стиль характеризуется высококачественными натуральными материалами, изделиями ручной работы, вдохновленными шведским народным искусством, и теплыми тонами, типичными для местных загородных домов. Все это вместе делает дом уютным местом, где отдыхает душа», - рассказал дизайнер интерьера.
Как использовать это дома?
Если вы хотите создать дома уют к началу праздничного сезона, запаситесь вышитыми наволочками, мягкими шерстяными пледами и корзинами ручной работы. Или накройте стол посудой и столовыми приборами в традиционном стиле, а также текстилем ручной работы, позаимствовавшим цвета и мотивы шведского народного искусства
Красота природы в доме
Натуральные украшения с каждым годом становятся все популярнее. Натуральные материалы, такие как шерсть, хлопок, керамогранит и дерево, делают дом уютнее и со временем становятся только красивее.
Как использовать это дома?
«При оформлении интерьера в этом стиле на помощь приходят украшения ручной работы. Природу можно привнести в комнату с помощью зелени, натуральных материалов и находок: например, в качестве декора можно использовать сосновые шишки. Если вы предпочитаете более естественный стиль, выберите елочные украшения из соломы, текстиля или бумаги или вместо этого повесьте на елку пипаркооки», - пояснил Кастро.
Украсьте в своем стиле
«Праздничные украшения каждого дома могут стать лицом этого дома. За тенденциями можно следить, главным образом, тогда, когда они действительно рассказывают о хозяине. Просто экспериментируйте и не стесняйтесь проявить индивидуальность. Вы можете подойти к сервировке праздничного стола с такой же свободой и креативностью - сочетайте старые любимые тарелки с новой посудой и рождественскими украшениями и найдите стиль, который будет таким же уникальным, как и весь остальной дом», - отметил дизайнер интерьера IKEA.
Кастро также рекомендует после снятия украшений после праздников рассортировать их и решить, что следует оставить, отдать, отремонтировать, использовать повторно или какие новые детали могут соответствовать существующим. Кроме того, следует убедиться, что все лампочки работают, и подумать, можно ли их заменить на более энергоэффективные.
«Когда наступило самое темное время года, более уютное ощущение создают различные светильники. Светодиодные гирлянды и лампочки и служат дольше, и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Средняя светодиодная лампа на 250 люмен, которая горит целый день, потребляет всего 1,31 кВтч в месяц, а это значит, что она стоит всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов поставщика услуг», - сказал Кастро.
Еще одно доступное решение - светодиодные цепи на батарейках, ведь вы всегда можете использовать аккумуляторные батареи для более длительного и экономичного результата. Еще одна полезная вещь - встроенный таймер, который включает свет каждый день в одно и то же время и держит его включенным в течение шести часов.