Сегодня состоится съезд Партии реформ, на котором будет подтверждено продолжение пребыввания в должности председателя партии Каи Каллас. Не только многолетние избиратели реформистов, но и рядовые члены Партии реформ сейчас находятся в замешательстве и чувствуют себя сбитыми с толку, пишет лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ С переизбранием Каи Каллас Партия реформ берет на себя коллективную ответственность за происходящее
Партия реформ на основе системной политической повестки выстраивает из Эстонии страну высоких налогов.
Согласно подготовленной реформистами бюджетной стратегии, к 2027 году в Эстонии будут введены новые налоги в размере боле 2000 евро на одного работающего эстонца в год.
Партия реформ изменила свою прежнюю идеологию таким образом, что многие ее члены осознали это слишком поздно.
Переизбирая председателя на сегодняшнем съезде партии, реформисты просто легитимируют вынужденные последствия происходящего сейчас.
К счастью, природа не терпит пустого пространства.
Партия «Отечество» сейчас выступает за свободу, интересы предприимчивых людей, низкие налоги и за уменьшение бюрократии.
Политическая элита Партии реформ успокаивает себя тем, что Кая Каллас однажды покинет свой пост, и это создаст с маркетинговой точки зрения возможность для выхода из кризиса.
Однако для Эстонии основная проблема заключается в политике, проводимой Партией реформ.
Подрыв доверия к эстонской экономике и ухудшение условий жизни людей - слишком высокая цена за политический маркетинговый проект.
В правлении Партии реформ, возможно, произойдут какие-то изменения (предположительно, Март Вырклаев будет исключен из правления), но имеет ли это вообще существенное значение?
Никто из членов правления не осмелился честно и открыто высказать иную точку зрения на политику правительства.
По последним оценкам, Эстония станет страной с самым значительным экономическим спадом в Европе, но, несмотря на это, Партия реформ без осбуждения с предприятиями и заинтересованными группами запускает беспрецедентный каскад повышения налогов.
Подведем итоги.
Подтверждая продолжение пребывания премьер-министра в качестве председателя партии, Партия реформ коллективно посылает сигнал о том, что нынешняя политика уместна, а также берет на себя явную политическую ответственность как партия за личный кризис премьер-министра, связанный с перевозками в России.
Кризис доверия в политике продолжается, и это не в интересах Эстонии.