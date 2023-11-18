Партия реформ на основе системной политической повестки выстраивает из Эстонии страну высоких налогов.

Согласно подготовленной реформистами бюджетной стратегии, к 2027 году в Эстонии будут введены новые налоги в размере боле 2000 евро на одного работающего эстонца в год.

Партия реформ изменила свою прежнюю идеологию таким образом, что многие ее члены осознали это слишком поздно.

Переизбирая председателя на сегодняшнем съезде партии, реформисты просто легитимируют вынужденные последствия происходящего сейчас.

К счастью, природа не терпит пустого пространства.

Партия «Отечество» сейчас выступает за свободу, интересы предприимчивых людей, низкие налоги и за уменьшение бюрократии.

Политическая элита Партии реформ успокаивает себя тем, что Кая Каллас однажды покинет свой пост, и это создаст с маркетинговой точки зрения возможность для выхода из кризиса.

Однако для Эстонии основная проблема заключается в политике, проводимой Партией реформ.

Подрыв доверия к эстонской экономике и ухудшение условий жизни людей - слишком высокая цена за политический маркетинговый проект.

В правлении Партии реформ, возможно, произойдут какие-то изменения (предположительно, Март Вырклаев будет исключен из правления), но имеет ли это вообще существенное значение?

Никто из членов правления не осмелился честно и открыто высказать иную точку зрения на политику правительства.

По последним оценкам, Эстония станет страной с самым значительным экономическим спадом в Европе, но, несмотря на это, Партия реформ без осбуждения с предприятиями и заинтересованными группами запускает беспрецедентный каскад повышения налогов.

Подведем итоги.

Подтверждая продолжение пребывания премьер-министра в качестве председателя партии, Партия реформ коллективно посылает сигнал о том, что нынешняя политика уместна, а также берет на себя явную политическую ответственность как партия за личный кризис премьер-министра, связанный с перевозками в России.