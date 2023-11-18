Что общего у Таллинна и Барселоны? Вице-мэры нашли точки соприкосновения

Липпус отметила, что несмотря на большую разницу в численности населения Таллинна и Барселоны, городам приходится решать одни и те же задачи, такие как доступность общественного транспорта, доступное жилье, неравномерное развитие городского пространства.

Вице-мэр Барселоны Лайа Бонет Рулл отвечает за сферы урбанизма, мобильности, экологии, а также жилищного хозяйства. Она также отметила важность опирающегося на данные городского планирования. «Хотя Барселона и Таллинн очень отличаются, перед нами стоят некоторые общие задачи. Было очень интересно узнать о Таллинне и обменяться опытом, в том числе как действовать сообща, чтобы городские улицы стали удобными для людей, чтобы в городе было хорошо жить, а также, как поддержать продвижение экологичного транспорта», - сказала Бонет Рулл.