ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Мария Юферева-Скуратовски причинила боль главе Центристской партии

Центристы восприняли это известие болезненно. Покинувшего партию политика призывали отказаться от мандата депутата Рийгикогу, называли искательницей лучшей жизни. Юферева-Скуратовски, напротив, пояснила, что основная причина ее ухода - потеря Центристской партией целей и отсутствие в ней внутреннего доверия. В кулуарах поговаривалось, что Кылварт не уважает Юфереву-Скуратовски и злится на нее, что она посмела поддержать Танеля Кийка.