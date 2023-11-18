ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Мария Юферева-Скуратовски причинила боль главе Центристской партии

Отток людей из Центристской партии после избрания ее председателем Михаила Кылварта продолжился с уходом в Партию реформ и первого в этом ряду известного русскоязычного политика - Марии Юферевой-Скуратовски.
Центристы восприняли это известие болезненно. Покинувшего партию политика призывали отказаться от мандата депутата Рийгикогу, называли искательницей лучшей жизни. Юферева-Скуратовски, напротив, пояснила, что основная причина ее ухода - потеря Центристской партией целей и отсутствие в ней внутреннего доверия. В кулуарах поговаривалось, что Кылварт не уважает Юфереву-Скуратовски и злится на нее, что она посмела поддержать Танеля Кийка.
Уход в Партию реформ политика, ранее занимавшего пост старейшины Ласнамяэ, чувствителен для Центристской партии, поскольку Юферева-Скуратовски имела дело с русскоязычными избирателями. Близкое окружение Кылварта может опасаться того, что новоиспеченную реформистку можно будет увидеть критикующей линию Центристской партии именно в русскоязычном информационном пространстве.