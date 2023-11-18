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Пьяный водитель протаранил забор и влетел в чужой двор

Кевин Вольтер
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О случившемся в пятницу вечером на улице Кастани напоминает сломанный забор.
О случившемся в пятницу вечером на улице Кастани напоминает сломанный забор. Фото: Ain Liiva

В пятницу, 17 ноября, вечером перед глазами жителей Раквере развернулся небольшой криминальный триллер, кульминацией которого стало то, что автомобиль на улице Кастани протаранил забор и закончил свой путь под яблонями в чьем-то дворе.

По словам очевидцев, белый Audi A6 ранее совершал подозрительные маневры, двигаясь по улице Тарту в сторону центра города: едва не врезался в столб и чуть не стал причиной столкновения.

Затем машина вылетела прямо на перекресток улиц Тарту и Карья, протаранила деревянный забор и остановилась в тени яблонь чужого двора. Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила, что в полицию передали о случившемся в 18.05. «Когда прибыли полицейские, там никого не было, и полицейские стали искать водителя. Вскоре на месте происшествия появился 34-летний мужчина, и стражи порядка задержали его в качестве подозреваемого».

В результате аварии никто не пострадал. Установлено, что предполагаемый водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело.

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