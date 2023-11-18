Рагнар Клаван: постараемся, чтобы сказка «Калева» продолжилась

Президент «Калева» Рагнар Клаван, наш самый успешный футболист последнего десятилетия, искренне признается, что ни он, ни кто-либо еще в клубе не ждали в начале сезона медалей. Самым высоким ожиданием было пятое место. Однако когда сезон начался и «Калев» как следует закрепился в первой половине таблицы, и у Клавана, и у остальных людей в клубе появились вера и надежда.