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Рагнар Клаван: постараемся, чтобы сказка «Калева» продолжилась

Вилле Арике
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Рагнар Клаван.
Рагнар Клаван. Фото: Tairo Lutter

Когда неделю назад были определены медалисты очередного чемпионата Эстонии по футболу, «Флора», несомненно, была рада очередному титулу, но самые бурные эмоции были в Кадриорге, когда игроки таллиннского «Калева» узнали, что игра в Пайде закончилась для них благоприятным образом, и «Калев» завоевал бронзые медали. Это одна из самых невероятных историй успеха в эстонском спорте в этом году.

Президент «Калева» Рагнар Клаван, наш самый успешный футболист последнего десятилетия, искренне признается, что ни он, ни кто-либо еще в клубе не ждали в начале сезона медалей. Самым высоким ожиданием было пятое место. Однако когда сезон начался и «Калев» как следует закрепился в первой половине таблицы, и у Клавана, и у остальных людей в клубе появились вера и надежда.

В минувшую субботу в Кадриорге сначала прозвучал финальный свисток в матче «Калева» и нарвского «Транса». Калевцы выиграли со счетом 5:0. Затем команда собралась вокруг чьего-то телефона. Было замечено, что «Левадия» сравняла счет в игре с «Пайде», а когда чуть позже игра в Пайде завершилась, из бутылок шампанского на стадионе в Кадриорге стали выскакивать пробки.

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