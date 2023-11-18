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Сбил женщину и скрылся с места ДТП: полиция ищет водителя Mazda

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Arved Breidaks

Полиция просит людей, ставших свидетелями ДТП на перекрестке улиц Юри и Катарийна в Выру в четверг в 18.30, связаться с ними для установления обстоятельств случившегося.

16 ноября в 18.30 на перекрестке улиц Юри и Катарийна в городе Выру произошло ДТП: водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Mazda сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Водитель на автомобиле покинул место происшествия, а пешехода доставили в больницу. Все точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полиция просит людей, ставших свидетелями происшествия или обладающих другой важной информацией о ДТП, сообщить об этом на адрес электронной почты ruth.maesaar@politsei.ee. Также может обратиться в полицию и сам водитель Mazda, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия.

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