Сбил женщину и скрылся с места ДТП: полиция ищет водителя Mazda

16 ноября в 18.30 на перекрестке улиц Юри и Катарийна в городе Выру произошло ДТП: водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Mazda сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Водитель на автомобиле покинул место происшествия, а пешехода доставили в больницу. Все точные обстоятельства случившегося устанавливаются.