Сбил женщину и скрылся с места ДТП: полиция ищет водителя Mazda

Полиция просит людей, ставших свидетелями ДТП на перекрестке улиц Юри и Катарийна в Выру в четверг в 18.30, связаться с ними для установления обстоятельств случившегося.
16 ноября в 18.30 на перекрестке улиц Юри и Катарийна в городе Выру произошло ДТП: водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Mazda сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Водитель на автомобиле покинул место происшествия, а пешехода доставили в больницу. Все точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
Полиция просит людей, ставших свидетелями происшествия или обладающих другой важной информацией о ДТП, сообщить об этом на адрес электронной почты ruth.maesaar@politsei.ee. Также может обратиться в полицию и сам водитель Mazda, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия.