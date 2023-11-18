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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Протесты матерей российских военных показывают, что правда о войне начинает доходить до населения РФ

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Россия не хочет демобилизации большого количества людей, которые рассказывали бы правду о войне
  • Украинские беспилотники нанесли удар по авиазаводу под Смоленском
  • Российское военное командование очень обеспокоено успехами Украины на восточном берегу Днепра

В России запрещены демонстрации матерей военнослужащих. Причина недовольства матерей состоит в невыполнении обещания российских правителей о том, что мобилизованные вернутся домой после года службы, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Россия, конечно, не нарушает контракты мобилизованных в юридическом смысле, поскольку официально все контракты в армии объявлены бессрочными и обещания носят чисто политический характер.

Исключение составляют набранные из тюрем заключенные, для которых контрактом предусмотрено шестимесячное пребывание на фронте. Демобилизация большого количества людей сейчас означала бы очень высокий риск для российского правительства, поскольку информация о потерях и реальном положении на фронте распространилась бы по России как чума, и это, по крайней мере, поставило бы под угрозу перспективы набора новых бойцов.

Ситуация на фронте также не позволяет провести демобилизацию; заменить тех, кто отслужил один год, могла бы только новая большая мобилизационная волна. Ситуация, когда матери солдат впервые с начала войны пытаются протестовать, показывает, что информация о происходящем на войне распространяется все шире. Готовности матерей военных к организации демонстраций предшествовали месяцы бесплодного общения с российскими властями, так что это не спонтанная эмоция. Конечно, внутрироссийская ситуация пока не опасна для российской вертикали власти, но мы видим первый явный признак того, что отношение к войне в Украине среди россиян начинает меняться.

Компетентное украинское ведомство сообщило вчера, что 4337 граждан Украины в настоящее время являются военнопленными в России. Из них 3574 - военнослужащие, и 763 - гражданские лица. Украина не объявила при этом, скольких она удерживает российских военнопленных.

С августа Россия больше не желает обмениваться военнопленными. В Украине возвращение военнопленных домой отмечали как очень позитивное событие, и возможно, что Россия уже не сочла для себя подходящей такую практику. Не обменивая пленных, можно рассчитывать на усиление давления родственников пленных на украинское правительство. Объявленное количество украинских военнопленных несколько ниже ожидаемого. Это означает, что за последние месяцы в плен попали очень немногие люди.

Украинские дроны нанесли удар по авиазаводу в Смоленске

Вчера рано утром российские официальные лица заявили, что их средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Смоленской области. В подтверждение этого была также выпущена и видеоновость. Днем появились фрагменты информации, согласно которым предполагается, что как минимум часть беспилотников поразила авиазавод под Смоленском.

Сегодня ночью Россия также атаковала Украину с помощью иранских беспилотников. 38 дронов были запущены несколькими волнами атак в течение восьми часов. Украинская ПВО уничтожила 29 из них, сообщений о крупных попаданиях пока нет.

Россия пытается атаковать меньшими волнами, но в течение более длительного периода времени. Судя по всему, цель состоит в том, чтобы вызвать такое постоянное «возмущение воздуха» над большей частью Украины. Таким образом россияне хотят нарушить функционирование нормальной жизни, но также они хотят и создать впечатление крупных воздушных атак, компенсируя таким образом недостаток наступательных средств.

О ситуации на фронтах: Россия обеспокоена успехами Украины на восточном берегу Днепра

В направлении Сватово и Северодонецка российская армия предпринимает попытки отдельных атак в северной и центральной части линии фронта. В последние дни были задействованы несколько более крупные группировки войск, но это не принесло успеха, и поэтому потери российских войск были больше.

В районе Бахмута самые ожесточенные бои происходят южнее города. Атаки ведутся обеими сторонами, однако серьезных изменений в дислокации войск за последние сутки не произошло.

Сейчас в окрестностях Донецка идет очень активное наступление российских войск. Основное направление атаки - промышленная зона, расположенная в северной части Авдеевки. По мнению российских блогеров, российская армия немного продвинулась вперед, однако российские авторы пишут и о больших потерях среди россиян. Российская авиация и артиллерия пытаются физически разрушить городские постройки.

Положение защитников Украины, конечно, непростое, но ничего важного российской армии с помощью атак последних двух месяцев добиться пока не удалось. Активность атак россияну к югу от Марьинки также очень высока, но заметных изменений на линии фронта нет.

На Южном фронте российская армия пытается контратаками восстановить утраченные позиции, но явных результатов добиться россиянам не удалось.

На восточном берегу Днепра российские войска пытаются организовать новые контратаки, но пока безуспешно. Украинские силы больше озабочены безопасностью своих плацдармов и в последние дни они не расширяли эти территории. Официальные представители Украины начали собственную кампанию по вопросу операции украинских сил на восточном берегу Днепра. Вполне возможно, что цель этого информационного потока - бросить вызов российскому военному командованию и тем самым побудить его отреагировать направлением более крупных сил в этот регион.

У России не хватает качественных наступательных частей, и их приходится перебрасывать туда с других направлений. Согласно нынешнему военному планированию в российской армии, россияне не могут мириться с присутствием украинских войск вдоль Днепра. По видению россиян, весной отсюда можно ожидать нового, более масштабного наступления ВСУ.

О ситуации в Газе: найдены тела троих заложников

Ситуация в секторе Газа развивается вполне закономерно. Израильские силы взяли под контроль и, вероятно, зачистили территорию вокруг больницы «Аль-Шифа». По разным данным, на территории больницы были обнаружены тела трех человек, взятых в заложники ХАМАС во время терактов 7 октября. Это позволяет предположить, что часть заложников содержалась в больнице или рядом с ней. Пока более точных сообщений о причинах смерти заложников нет. По крайней мере в одном случае есть основания полагать, что потерпевший умер в плену в результате болезни. Израильские силы продолжают продвигаться в секторе Газа, но такими темпами, которые требуют еще как минимум двух-трех недель операций.

Продолжались перестрелки между «Хезболлой» и израильскими силами, а также столкновения с исламистскими группировками в городах Западного берега, главным образом в Дженине. До сих пор ситуация находилась под контролем Израиля.

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