ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Протесты матерей российских военных показывают, что правда о войне начинает доходить до населения РФ

Россия, конечно, не нарушает контракты мобилизованных в юридическом смысле, поскольку официально все контракты в армии объявлены бессрочными и обещания носят чисто политический характер.

Исключение составляют набранные из тюрем заключенные, для которых контрактом предусмотрено шестимесячное пребывание на фронте. Демобилизация большого количества людей сейчас означала бы очень высокий риск для российского правительства, поскольку информация о потерях и реальном положении на фронте распространилась бы по России как чума, и это, по крайней мере, поставило бы под угрозу перспективы набора новых бойцов.

Ситуация на фронте также не позволяет провести демобилизацию; заменить тех, кто отслужил один год, могла бы только новая большая мобилизационная волна. Ситуация, когда матери солдат впервые с начала войны пытаются протестовать, показывает, что информация о происходящем на войне распространяется все шире. Готовности матерей военных к организации демонстраций предшествовали месяцы бесплодного общения с российскими властями, так что это не спонтанная эмоция. Конечно, внутрироссийская ситуация пока не опасна для российской вертикали власти, но мы видим первый явный признак того, что отношение к войне в Украине среди россиян начинает меняться.

Компетентное украинское ведомство сообщило вчера, что 4337 граждан Украины в настоящее время являются военнопленными в России. Из них 3574 - военнослужащие, и 763 - гражданские лица. Украина не объявила при этом, скольких она удерживает российских военнопленных.