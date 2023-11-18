Медики объясняют: о каких проблемах со здоровьем могут предупреждать «звуковые сигналы» организма?

The Sun указывает на четыре разных типа звука, которые тело может издавать, когда что-то с ним не так.

Пульсация в ушах: высокое кровяное давление

Высокое кровяное давление редко имеет какие-либо заметные симптомы. Однако о заболевании может сигнализировать ощущение, будто сердце бьется в ушах человека. Оставляемое без внимания и лечения высокое кровяное давление может увеличить риск сердечного приступа или инсульта.

Свист в ушах: ушные инфекции

Если вы слышите свист, жужжание или даже шипение, которое не может исходить из внешней среды, это может быть шум в ушах. Это распространенное заболевание, которое можно лечить. Рекомендуется обратиться к врачу, если вы слышите непрерывный звук, мешающий сну или концентрации внимания. Врач проверит наличие ушной инфекции или скопившейся в ухе серы.

Свистящее дыхание: пневмония, астма

Если вы слышите свистящий звук при вдохе или выдохе, это может быть признаком обструкции дыхательных путей. В этом случае врач проверяет наличие пневмонии или начинающейся астмы. Пневмонию можно лечить антибиотиками, а астму обычно лечат ингалятором.

Хруст в суставах: артрит