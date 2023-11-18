В Нарвской эстонской гимназии удалось заполнить все вакансии педагогов

Нарвская эстонская госгимназия укомплектована учителями по всем предметам, подтвердила директор Ирене Кяосаар.
«Мы нашли учителей по всем предметам. Это было непросто. Даже несмотря на то, что в Ида-Вирумаа существует эта прибавка к зарплате, она не является волшебной палочкой, которая приведет сюда лучших в мире учителей», - отметила Кяосаар в интервью проекту «Молодежная медиа-лаборатория».
По словам Кяосаар, учителя приходят, когда видят определенную рабочую обстановку и организационную культуру.
По мнению Кяосаар, которая также консультирует Министерство образования и науки по вопросам перехода на обучению на эстонском языке, государственная гимназия также может появиться и в Ласнамяэ. Государственные гимназии независимы от местной политики и в таких гимназиях можно проводить обучение по существу, скорее исходя из педагогических вызовов, чем из политики, отметила Кяосаар.