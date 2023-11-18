В Нарвской эстонской гимназии удалось заполнить все вакансии педагогов

«Мы нашли учителей по всем предметам. Это было непросто. Даже несмотря на то, что в Ида-Вирумаа существует эта прибавка к зарплате, она не является волшебной палочкой, которая приведет сюда лучших в мире учителей», - отметила Кяосаар в интервью проекту «Молодежная медиа-лаборатория».

По словам Кяосаар, учителя приходят, когда видят определенную рабочую обстановку и организационную культуру.