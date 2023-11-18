Энели Ефимова в очередной раз установила рекорд Эстонии

Представлявшая на соревнованиях спортклуб Kalevi Ujumiskool Ефимова показала время 1.04,1, которое теперь является и абсолютным, и юниорским рекордом Эстонии.

Особого упоминания заслуживает тот факт, что Энели Ефимова показала это время уже в предварительном заплыве. Финальный заплыв состоится сегодня вечером.