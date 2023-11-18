Энели Ефимова в очередной раз установила рекорд Эстонии

Эстонская пловчиха Энели Ефимова установила новый рекорд Эстонии на дистанции 100 м брассом среди женщин на стартовавших сегодня в Таллинне соревнованиях Kalev Open.
Представлявшая на соревнованиях спортклуб Kalevi Ujumiskool Ефимова показала время 1.04,1, которое теперь является и абсолютным, и юниорским рекордом Эстонии.
Особого упоминания заслуживает тот факт, что Энели Ефимова показала это время уже в предварительном заплыве. Финальный заплыв состоится сегодня вечером.
Ефимова улучшила свой же рекорд на 0,15 секунды. Предыдущее лучшее достижение датировалось ноябрем 2021 года и было показано Ефимовой на чемпионате Европы на короткой воде (в 25-метровом бассейне).