Лауреат конкурса предпринимателей закрыл свою фирму и сократил работников

Андрус Ныуакас подтвердил, что покидает сферу предпринимательства с чистой совестью. «Я никому ничего не должен. Последние водители получили уведомление о сокращении заранее, и я им всем честно заплатил, как того требует закон, - сказал он. - Я всегда уважал своих работников. День зарплаты есть день зарплаты, я всегда платил вовремя, независимо от того, оставалось у меня самого что-нибудь или нет».