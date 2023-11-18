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Лауреат конкурса предпринимателей закрыл свою фирму и сократил работников

Айвар Ояперв
, журналист
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«Нет стабильности ни в экономике Эстонии, ни в транспортном секторе. Договоренности не соблюдаются. Много мошенничества», - говорит руководитель Ü Raatma Андрус Ныуакас.
«Нет стабильности ни в экономике Эстонии, ни в транспортном секторе. Договоренности не соблюдаются. Много мошенничества», - говорит руководитель Ü Raatma Андрус Ныуакас. Фото: Ain Liiva

Лауреат конкурса предпринимателей Ляэне-Вирумаа Андрус Ныуакас руководил компанией OÜ Raatma и ее предшественницей в общей сложности 31 год, но к моменту появления этих строк действующее в Кабала предприятие прекратило свою деятельность.

Андрус Ныуакас подтвердил, что покидает сферу предпринимательства с чистой совестью. «Я никому ничего не должен. Последние водители получили уведомление о сокращении заранее, и я им всем честно заплатил, как того требует закон, - сказал он. - Я всегда уважал своих работников. День зарплаты есть день зарплаты, я всегда платил вовремя, независимо от того, оставалось у меня самого что-нибудь или нет».

Компания OÜ Raatma начинала свою деятельность из коллективного хозяйства. «Так получилось, что мне предложили управлять всем этим, - вспоминает Ныуакас. - Отец, бывший председатель колхоза, был против, но был молодым человеком, нужно было проявить себя. Вначале мы занимались тем же, чем и в колхозе - у нас было животноводство, лесопилка, транспортное подразделение. Позже я сосредоточился только на транспорте».

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