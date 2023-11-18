АНДРЕС ХЕРКЕЛЬ ⟩ Слухи о смерти Путина популярны, потому что людям нравится принимать желаемое за действительное

Но в последнее время Жирнов юлит. Он уже не говорит, что Соловей прав, а Путин мертв, а говорит о метафорах. Внезапная смерть Путина, по его словам, фигуральна, как и тот заголовок Юшкина, хотя всего несколько недель назад Жирнов говорил об этом как о реальной новости. Теперь он говорит, что труп в холодильнике и Путин как живой труп - это один и тот же метафорический уровень, и история со смертью и гибелью - это хорошая шутка, потому что ею мы проводим жирную черту на Путине, у него нет будущего… Словно в подтверждение такой позиции Жирнов завел привычку начинать громко смеяться почти над каждым вопросом о жизни Путина.

Сам же Соловей неустанно крутит свою пластинку. Однако, похоже, публика разочарована и, как отметил в одном из комментариев Дмитрий Гордон, Соловей больше и не очень хочет давать комментарии, но кто же ему это теперь позволит. Ведь за предполагаемой смертью Путина ничего не последовало: о ней не было объявлено, Патрушев не захватил власть, никого больше не арестовали, а война так и продолжается. Соловей подобен фокуснику, который обещает вот-вот вытащить кролика из шляпы, но уставший ждать зритель уже зевает.