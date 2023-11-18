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АНДРЕС ХЕРКЕЛЬ ⟩ Слухи о смерти Путина популярны, потому что людям нравится принимать желаемое за действительное

Андрес Херкель
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Андрес Херкель.
Андрес Херкель. Фото: Konstantin Sednev
  • Валерий Соловей утверждает, что Путин скончался 26 октября в своей резиденции на Валдае
  • Говорят, что прозвища самых известных двойников Путина - «Васильевич» и «Удмурт».
  • Разговоры о смерти Путина отвлекают внимание от гораздо более важных проблем

Обсуждаемые версии, касающиеся смерти Путина и его двойников, не являются классическими теориями заговора. Речь идет не о поиске плохого парня, на которого можно свалить все мировые беды, а о настоящем плохом парне, которого большая часть человечества предпочла бы видеть мертвым, пишет редактор Postimees Андрес Херкель.

В прошлом году, когда Россия объявила о так называемой частичной мобилизации, редактор Postimeеs заказал краткий комментарий Владимиру Юшкину, который не нуждается в представлении нашим читателям. Комментарий Юшкина был озаглавлен «Попытка самоубийства Владимира Путина» и собрал более 100 000 кликов в Интернете. Смерть Путина продается, даже если о ней говорися образно, или же как всего лишь о «попытке».

Какое-то время даже было сомнение, не вводится ли таким образом читатель в заблуждение: наверняка люди зашли в статью, предполагая и надеясь, что, возможно, это была настоящая попытка самоубийства и что скоро Путина не станет. Однако представление о том, что мобилизация для Путина является самоубийством, все-таки попадало в точку и соответствовало тому, что написал Юшкин.

Я слежу за комментариями Валерия Соловья о здоровье Путина и его предполагаемых двойников уже некоторое время, более внимательно - с начала войны. Я должен признать, что по крайней мере частично этот мой интерес связан с ожиданием того, что Путин умрет как можно скорее. В этом смысле это чистое принятие желаемого за действительное.

Сам Соловей - ютубер, но также и частый гость на многих русскоязычных каналах, в том числе и очень серьезных, таких как каналы Юлии Латыниной, Дмитрия Гордона, или украинское информационное агентство «Униан». Он давно говорит, что у Путина неизлечимый рак и болезнь Паркинсона, а вместо президента часто на людях появляется кто-то другой. Двойников даже несколько, и самые главные имеют прозвища, например, «Васильевич» и «Удмурт».

Но некоторое время назад информированность Соловья вышла на новый уровень. Он утверждает, что Путин умер 26 октября в своей резиденции на Валдае, тело лежит в холодильнике, но что именно будет дальше, пока неизвестно. Реальная власть принадлежит Николаю Патрушеву, а Путина изображает из себя «Васильевич».

Патрушев - секретарь Совета безопасности России и, безусловно, один из самых влиятельных людей в Кремле. В последнее время он стал больше появляться перед публикой, в этом смысле ход мышления Соловья, похоже, идет в ногу с действительностью. Однако есть несколько сложностей с его главным утверждением о том, что Путин мертв. Этому утверждению не только не хватает подтверждения; важно, что учитывая закрытость властного механизма России, это утверждение не может быть и окончательно опровергнуто.

Однако стопроцентный факт заключается в том, что война в Украине продолжается. У Путина бывают такие визитеры, как лидеры ХАМАС. Мысль о том, что на самом деле Путина уже нет в живых и вместо него действует кто-то другой, кажется безумной, и ни один серьезный медиаканал ее не подтверждает.

Однако теория Соловья очень распространена в русскоязычных соцсетях. Если оставить в стороне загадочного и безымянного «генерала СВР», от которого, как говорят, исходит эта информация, то самым громогласным помощником в распространении теории о путинской смерти и двойниках является бывший сотрудник КГБ, находящийся сейчас в изгнании в Париже, Сергей Жирнов. Его книга была опубликована и на эстонском языке (Syndmuste ahel), и Жирнова никак нельзя назвать безумствующим клоуном.

Но в последнее время Жирнов юлит. Он уже не говорит, что Соловей прав, а Путин мертв, а говорит о метафорах. Внезапная смерть Путина, по его словам, фигуральна, как и тот заголовок Юшкина, хотя всего несколько недель назад Жирнов говорил об этом как о реальной новости. Теперь он говорит, что труп в холодильнике и Путин как живой труп - это один и тот же метафорический уровень, и история со смертью и гибелью - это хорошая шутка, потому что ею мы проводим жирную черту на Путине, у него нет будущего… Словно в подтверждение такой позиции Жирнов завел привычку начинать громко смеяться почти над каждым вопросом о жизни Путина.

Сам же Соловей неустанно крутит свою пластинку. Однако, похоже, публика разочарована и, как отметил в одном из комментариев Дмитрий Гордон, Соловей больше и не очень хочет давать комментарии, но кто же ему это теперь позволит. Ведь за предполагаемой смертью Путина ничего не последовало: о ней не было объявлено, Патрушев не захватил власть, никого больше не арестовали, а война так и продолжается. Соловей подобен фокуснику, который обещает вот-вот вытащить кролика из шляпы, но уставший ждать зритель уже зевает.

По мнению многих, и я тоже разделяю это мнение, самое слабое место Соловея состоит в том, что он рассказывает эти чудесные истории из своего дома в Москве и при этом он не сидел в тюрьме. Правда, в его квартире один раз был обыск, но все равно создается впечатление, что мужчина действует под опекой властей.

Утверждению о том, что разговоры о смерти Путина в любом случае ослабляют Путина, можно возразить таким аргументом, что они отвлекают внимание от гораздо более важных проблем. Когда война Израиля и ХАМАС отодвигают на второй план Украину, когда украинское контрнаступление тормозится и дальнейшая помощь Запада Киеву оказывается под вопросом, часть людей находит утешение в бесплодных мечтах о смерти Путина.

Соловью пришлось ответить на многочисленные вопросы о причинах его личной неприкосновенности. Он говорит, что в российских силовых структурах есть «прогрессивные» люди, которые обеспечивают ему защиту. На вопрос, можно ли было бы причислить и Патрушева к так называемым «прогрессистам», он отвечает отрицательно.

Другое объяснение действиям Соловея - деньги и внимание. Например, после того, как Путин был объявлен мертвым, он провел платный вебинар о том, как будет выглядеть постпутинская Россия. Было много желающих принять участие.

Хотя его часто называют «профессором Соловьем», значимых научных работ у него нет. Скорее, этот профессор - практик по связям с общественностью, умеющий делать главным образом одну вещь: привлекать аудиторию, вводя ее в заблуждение. Кстати, последним местом работы Соловья была кафедра рекламы и связей с общественностью МГИМО, откуда он был вынужден уйти в 2019 году.

В ситуации, когда у нас нет возможности идентифицировать Путина и что-то знать про его болезни, и поскольку мы не знаем, каковы связи Соловья с ФСБ, на смерть Путина и теорию двойников необходимо смотреть под другим углом. Например, нужно подумать, с какой целью они сочиняются и какой пробел заполняют, прежде всего, в русскоязычном, но и в более широком информационном пространстве.

Давайте для сравнения представим картину, что Алар Карис - не Карис, а двойник. На каком-то местном мероприятии вместо Кариса появляется такой же обходительный человек, с такой же ухоженной бородой и в такой же одежде. Это кажется невозможным, прежде всего потому, что обман был бы очевиден сразу, и люди, более или менее связанные с президентом, были бы шокированы. Во-вторых, сложно представить цель такого подражания. Кроме занимательной пародии на ум ничего не приходит.

С другой стороны, в случае с Путиным это представить гораздо проще, - в силу непрозрачности авторитарного механизма власти. Более того, мы заметили очень резкие контрасты между Путиным, сидящим в десяти метрах от людей, и Путиным, обнимающим людей в какой-то толпе. Якобы японские ученые с помощью искусственного интеллекта определили, что двойники Путина действительно используются.

Если теперь предположить, что разговоры Соловья верны, по крайней мере, в отношении дублеров, и Соловей добавляет тут свою пикантную роль, находясь под защитой ФСБ, то все равно возникает вопрос, почему Кремль это терпит. Какова цель распространения теории двойников? Особенно если это сопровождается еще более взбалмошной версией о том, что Путин уже мертв и на его месте всегда теперь будет кто-то другой? Кстати, шутники предположили, что на Валдае на самом деле умер двойник Путина, и теперь несчастному президенту приходится всем заниматься самому.

Возможно, не совсем необоснованная версия заключается в том, что Путину готовится дымовая завеса, которая в конечном итоге позволит ему скрыться и избежать обвинений в военных преступлениях. В то же время это подготовка к тому, что Россия избавится от Путина, поскольку он уже стал непосильным бременем для так называемой элиты.

Всю эту какофонию, наверное, можно объяснить лишь желанием Кремля посеять как можно больше путаницы, чтобы не было никакой достоверной картины реальности. Мутная ситуация лучше всего по той причине, что мутная вода не пропускает свет. Именно такой логикой руководствовался бывший советник Путина и кремлевский серый кардинал Владислав Сурков. Но даже он не заходил так далеко, чтобы полностью деконструировать своего кормильца.

Только что вышла в свет прекрасная книга Андреаса Венцеля, Мари-Лийс Мадиссон и Михаила Лотмана о природе теорий заговора («Скрытые знаки и тайные общества. Мир смыслов теорий заговора»). Она обнаруживает у людей потребность найти объяснение неопределенной ситуации и оказаться в числе немногих, кто (по их мнению) действительно понимает, что происходит в мире.

Соловей умело использует подобные механизмы при распространении своих версий. Вероятно, это станет душевным утешением для многих, кто убежден, что смерть Путина поможет миру измениться к лучшему. Предметом слухов и теорий заговора является человек, смерть которого очень ожидаема. Который, возможно, и не способен на дальнейшие злодеяния, но чья смерть принесет ожидаемое символическое облегчение и заставит российское руководство пойти на перемены.

Таким образом, версии о смерти Путина и его двойниках не являются классическими теориями заговора. В этом случае мы не ищем злодея, которому можно приписать все мировые беды. Никакого заговора евреев, капиталистов или глобалистов не существует, но вот есть настоящий злодей, разыскиваемый Гаагским трибуналом, которого большая часть человечества предпочла бы видеть мертвым. Вера в чудеса - это очень человечно, но в то же время, в конце концов, каждый человек же определенно смертен.

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