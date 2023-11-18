АНДРЕС ХЕРКЕЛЬ ⟩ Слухи о смерти Путина популярны, потому что людям нравится принимать желаемое за действительное

Возможно, не совсем необоснованная версия заключается в том, что Путину готовится дымовая завеса, которая в конечном итоге позволит ему скрыться и избежать обвинений в военных преступлениях. В то же время это подготовка к тому, что Россия избавится от Путина, поскольку он уже стал непосильным бременем для так называемой элиты.
Всю эту какофонию, наверное, можно объяснить лишь желанием Кремля посеять как можно больше путаницы, чтобы не было никакой достоверной картины реальности. Мутная ситуация лучше всего по той причине, что мутная вода не пропускает свет. Именно такой логикой руководствовался бывший советник Путина и кремлевский серый кардинал Владислав Сурков. Но даже он не заходил так далеко, чтобы полностью деконструировать своего кормильца.
Только что вышла в свет прекрасная книга Андреаса Венцеля, Мари-Лийс Мадиссон и Михаила Лотмана о природе теорий заговора («Скрытые знаки и тайные общества. Мир смыслов теорий заговора»). Она обнаруживает у людей потребность найти объяснение неопределенной ситуации и оказаться в числе немногих, кто (по их мнению) действительно понимает, что происходит в мире.
Соловей умело использует подобные механизмы при распространении своих версий. Вероятно, это станет душевным утешением для многих, кто убежден, что смерть Путина поможет миру измениться к лучшему. Предметом слухов и теорий заговора является человек, смерть которого очень ожидаема. Который, возможно, и не способен на дальнейшие злодеяния, но чья смерть принесет ожидаемое символическое облегчение и заставит российское руководство пойти на перемены.
Таким образом, версии о смерти Путина и его двойниках не являются классическими теориями заговора. В этом случае мы не ищем злодея, которому можно приписать все мировые беды. Никакого заговора евреев, капиталистов или глобалистов не существует, но вот есть настоящий злодей, разыскиваемый Гаагским трибуналом, которого большая часть человечества предпочла бы видеть мертвым. Вера в чудеса - это очень человечно, но в то же время, в конце концов, каждый человек же определенно смертен.