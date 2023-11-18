Партия реформ вновь выбрала Каю Каллас своим лидером: треть бюллетеней были пустыми

В выборах председателя Партии реформ принял участие 931 член, из них 636 проголосовали за Каю Каллас. Это означает, что почти треть проголосовавших оставили свой бюллетень пустым.

А в выборах в правление по всей Эстонии приняли участие в общей сложности 1032 реформиста. В правление партии выбрали Кристена Михала (728 голосов), Ханно Певкура (711 голосов), Юргена Лиги (640 голосов), Урмаса Паэта (625 голосов), Урмаса Клааса (577 голосов), Калле Лаанета (508 голосов), Марко Михкельсона (507 голосов), Марис Лаури (500 голосов), Эркки Кельдо (489 голосов), Айвар Сыэрда (481 голос), Урмаса Круузе (462 голоса), Сигне Рийсало (425 голосов) и Андреса Суття (424 голоса).

Три члена правления в соответствии с уставом партии были избраны на региональном уровне: один член от Северной Эстонии, один член от Западной Эстонии и один член от Южной Эстонии.

Маарья Метстак была избрана от Северной Эстонии с 208 голосами. Ирина Талвисте была избрана от Западной Эстонии со 102 голосами. Мадис Тимпсон был избран от Южной Эстонии с 242 голосами.