На рынке недвижимости Финляндии затишье: интереса к строящимся в Эспоо квартирам нет

Известно, что современные и высококачественные квартиры будут сданы в эксплуатацию 11 января следующего года. Однако, по данным Helsingin Sanomat, у застройщика YIT возникли проблемы с продажей квартир. Самая маленькая выставленная на продажу квартира площадью 33 м2 стоит 337 500 евро, а самая большая - площадью 152 м2 - почти полтора миллиона евро. Издание пишет, что за два месяца до сдачи дома в эксплуатацию не продана ни одна из 48 квартир нового проекта!

На прошлой неделе компания YIT объявила, что ее финансовые результаты за III квартал оказались слабее, чем ожидалось. Число непроданных квартир увеличилось почти до тысячи. На конец июня непроданными оставались 730 квартир.

Харри Исовиита, руководитель отдела жилищного строительства столичного региона YIT, сказал, что ситуация, когда ни одна квартира не забронирована за два месяца до того сдачи в эксплуатацию, является необычной. «Однако сейчас ситуация просто исключительная. Продажи по сути стоят, и это видно по всем проектам», - сказал он.

Исовиита отмечает, что эти квартиры – не единственный жилой комплекс в районе, и продажа соседних квартир прошла более гладко. По его словам, покупатели больше внимания уделяют уже готовым жилым помещениям. «Клиенты хотят переезжать в купленную квартиру побыстрее, поэтому к готовым проектам интерес более ощутимый», - сказал он.

Исовиита надеется, что продажи жилья вскоре снова начнут расти. «Мир процентных ставок начал стабилизироваться, и если они упадут, есть надежда, что рынок жилья немного оживится», - сказал он.