Сразу три выбранных в правление Партии реформ политика получили больше голосов, чем Кая Каллас

В выборах председателя Партии реформ принял участие 931 член партии, из них 636 проголосовали за Каю Каллас. Это означает, что почти треть проголосовавших оставили свой бюллетень пустым.

Однако в выборах в правление по всей Эстонии приняли участие в общей сложности 1032 реформиста. Из них 728 проголосовали за министра климата Кристена Михала, а 711 проголосовали за министра обороны Ханно Певкура. Попавший в правление Юрген Лиги также набрал больше голосов, чем Каллас, а именно - 640 голосов.