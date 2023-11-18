Сразу три выбранных в правление Партии реформ политика получили больше голосов, чем Кая Каллас

На выборах в правление партии члены Партии реформ отдали больше голосов Кристену Михалу, Ханно Певкуру и Юргену Лиги, чем переизбранной председателем партии Кае Каллас. Министр финансов Март Вырклаэв потерял свое место в правлении Партии реформ.
В выборах председателя Партии реформ принял участие 931 член партии, из них 636 проголосовали за Каю Каллас. Это означает, что почти треть проголосовавших оставили свой бюллетень пустым.
Однако в выборах в правление по всей Эстонии приняли участие в общей сложности 1032 реформиста. Из них 728 проголосовали за министра климата Кристена Михала, а 711 проголосовали за министра обороны Ханно Певкура. Попавший в правление Юрген Лиги также набрал больше голосов, чем Каллас, а именно - 640 голосов.
О том, что министр финансов будет исключен из правления, ранее говорили источники в Партии реформ, пожелавшие остаться анонимными, а также лидер оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
Кая Каллас переизбрана председателем партии, членами правления избраны Кристен Михал, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Урмас Паэт, Урмас Клаас, Калле Лаанет, Марко Михкельсон, Марис Лаури, Эркки Кельдо, Урмас Круузе, Сигне Рийсало, Андрес Сутть, Маарья Метстак, Ирина Тальвисте и Мадис Тимпсон.