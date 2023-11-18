Apple и Disney отказались размещать рекламу в соцсети X (бывшем Twitter) после слов Илона Маска о евреях

От размещения рекламы отказались технологические компании Apple и IBM, сообщает Axios. Также рекламные кампании в соцсети приостановили кинокомпании Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate, пишет The Hollywood Reporter.

Компании приостановили размещение рекламы после того, как Илон Маск написал 15 ноября в своем аккаунте «Вы сказали чистую правду» в ответ на сообщение пользователя, утверждавшего, что еврейские общины поддерживают «диалектическую ненависть к белым».

Кроме того, леворадикальная некоммерческая организация Media Matters for America выпустила 16 ноября отчет, в котором заявила, что рекламу Apple, IBM, Amazon и Oracle в соцсети X размещают рядом с ультраправыми постами. В ответ на публикацию отчета Илон Маск пообещал, что подаст в суд против Media Matters и «всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию».

Белый дом раскритиковал Илона Маска из-за его слов об евреях. «Недопустимо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в истории Америки, в любое время, тем более через месяц после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста», - заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Он добавил, что Белый дом решительно осуждает «продвижение отвратительной антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим базовым ценностям».