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Apple и Disney отказались размещать рекламу в соцсети X (бывшем Twitter) после слов Илона Маска о евреях

Meduza.io
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: NTB/REUTERS

Крупные компании отказались размещать рекламу в соцсети X после того, как ее владелец Илон Маск поддержал антисемитский пост, пишет Meduza. 

От размещения рекламы отказались технологические компании Apple и IBM, сообщает Axios. Также рекламные кампании в соцсети приостановили кинокомпании Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate, пишет The Hollywood Reporter.

Компании приостановили размещение рекламы после того, как Илон Маск написал 15 ноября в своем аккаунте «Вы сказали чистую правду» в ответ на сообщение пользователя, утверждавшего, что еврейские общины поддерживают «диалектическую ненависть к белым».

Кроме того, леворадикальная некоммерческая организация Media Matters for America выпустила 16 ноября отчет, в котором заявила, что рекламу Apple, IBM, Amazon и Oracle в соцсети X размещают рядом с ультраправыми постами. В ответ на публикацию отчета Илон Маск пообещал, что подаст в суд против Media Matters и «всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию».

Белый дом раскритиковал Илона Маска из-за его слов об евреях. «Недопустимо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в истории Америки, в любое время, тем более через месяц после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста», - заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Он добавил, что Белый дом решительно осуждает «продвижение отвратительной антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим базовым ценностям».

Гендиректор X Линда Яккарино заявила, что соцсеть выступает против «дискриминации всех и каждого», а также борется с проявлениями антисемитизма.

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