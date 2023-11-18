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Названы эстонские предприятия, где лучше всего проходить практику

Ангелина Тякер
, журналист
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Таллиннский завод Ericsson Eesti.
Таллиннский завод Ericsson Eesti. Фото: Мадис Вельтман

Центральный союз работодателей Эстонии отметил в рамках конкурса «Лучшая практика 2023» самых лучших практикантов, а также компании, предлагающие наилучшие возможности прохождения практики в Эстонии.

«В любом случае, от прохождения практики выигрывают все стороны. Учащиеся получают реальный опыт работы, а учебные заведения и компании, сотрудничая между собой, могут улучшить качество образования и сделать его еще в большей степени соответствующим потребностям рынка труда», - подчеркнул вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь на церемонии награждения.

Вельо Коннимойс, руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии и член жюри конкурса, отметил, что, предлагая возможности практики, компании помогают сблизить учебу и трудовую жизнь, а также получают помощь в восполнении нехватки сотрудников.

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