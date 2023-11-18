Названы эстонские предприятия, где лучше всего проходить практику

«В любом случае, от прохождения практики выигрывают все стороны. Учащиеся получают реальный опыт работы, а учебные заведения и компании, сотрудничая между собой, могут улучшить качество образования и сделать его еще в большей степени соответствующим потребностям рынка труда», - подчеркнул вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь на церемонии награждения.