Журналист: скоро учителям, как и спасателям, предложат стать волонтерами

По мнению Хыбемяги, стало обычным явлением, когда государство подводит самых добросовестных людей. «Я думаю, каждый знает случаи из своей жизни, когда добросовестного человека обдирают, не платят ему зарплату. Но человек делает свою работу, потому что он добросовестный. А учителя - одна из самых совестливых групп людей в Эстонии. Они учат детей в любых помещениях, с любой зарплатой и техническим оснащением. И где-то там, наверху, есть ощущение, что они в любом случае справятся с работой. "Какая 20-процентная прибавка к зарплате? Давайте дадим им 1,7 процента, это поможет", - говорит правительство. Это одна из самых больших проблем государства, когда самые важные люди, такие как учителя и спасатели, а также полицейские, всегда отодвигаются на второй план в различных бюджетных спорах. Скоро учителям, как и спасателям, предложат стать волонтерами. Радуйтесь, что у вас вообще есть работа», - сказал Хыбемяги.