Журналист: скоро учителям, как и спасателям, предложат стать волонтерами

В сегодняшнем эфире передачи Keskpäevatund на радио Kuku журналисты подробно обсудили кризис в эстонском образовании и забастовку учителей, которая, вероятно, будет неизбежной.
«Если не удастся договориться, то ученики, учителя, детские сады и школы столкнутся с забастовкой учителей, что создаст ситуацию, которую мы сейчас не можем предсказать, потому что не помним, когда в Эстонии была большая и сильная забастовка», - сказал Прийт Хыбемяги.
По мнению Айнара Рууссаара, проблема шире, чем просто заработная плата. «Центр мониторинга развития опубликовал свой отчет о школьной сети, который стал для меня полной неожиданностью: из-за демографических изменений почти 50 эстонских школ находятся в районах, где в пределах 25 минут езды проживает менее 90 детей младшего школьного возраста. В общей сложности в этих школах работают 412 учителей, а на одного учителя по статистике приходится шесть учеников», - сказал Рууссаар.
По словам Виктории Ладынской-Кубитс, забастовка учителей уже витала в воздухе в прошлом году, но в тот раз ее удалось избежать. «Я думаю, что это должно было произойти, чтобы мы поняли, насколько серьезен кризис, ведь речь идет не только о зарплате. Речь идет о преемственности учителей, о том, сколько молодых людей хотят работать в школах. Их относительно немного, а после первого или второго года обучения - еще меньше», - сказала Ладынская-Кубитс.
«Эта забастовка очень многослойна. Один из вопросов - оплата труда, но есть еще и сверхурочные, модель карьеры, возможность развития, что очень важно, особенно для молодых людей. И все кризисы, которые происходили на протяжении многих лет, ударили по этому сектору. Корона дала преподавателям очень много дополнительной работы. Война в Украине привела новых учеников, не владеющих эстонским языком. Или система инклюзивного образования, которая имеет очень благие намерения, но не была продумана до конца. Здесь так много слоев, что в какой-то момент весь сектор начал проседать», - добавила она.
По мнению Хыбемяги, стало обычным явлением, когда государство подводит самых добросовестных людей. «Я думаю, каждый знает случаи из своей жизни, когда добросовестного человека обдирают, не платят ему зарплату. Но человек делает свою работу, потому что он добросовестный. А учителя - одна из самых совестливых групп людей в Эстонии. Они учат детей в любых помещениях, с любой зарплатой и техническим оснащением. И где-то там, наверху, есть ощущение, что они в любом случае справятся с работой. "Какая 20-процентная прибавка к зарплате? Давайте дадим им 1,7 процента, это поможет", - говорит правительство. Это одна из самых больших проблем государства, когда самые важные люди, такие как учителя и спасатели, а также полицейские, всегда отодвигаются на второй план в различных бюджетных спорах. Скоро учителям, как и спасателям, предложат стать волонтерами. Радуйтесь, что у вас вообще есть работа», - сказал Хыбемяги.