Карис поздравил Латвию с национальным праздником

«Lai dzīvo Latvija! Хорошего Дня независимости, Латвия! - написал Карис в социальных сетях. - У Латвии и Эстонии общий путь, общее стремление к свободе. Мы друзья и соседи. В нашей истории много похожего, а в наших отношениях многое переплелось. Сегодня в честь Дня независимости наших латышских друзей перед канцелярией президента подняты флаги Латвии».