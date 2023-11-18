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Карис поздравил Латвию с национальным праздником

BNS
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: CAITLIN OCHS/REUTERS/Scanpix

Президент Алар Карис поздравил южных соседей с Днем независимости, который Латвия отмечает в субботу.

«Lai dzīvo Latvija! Хорошего Дня независимости, Латвия! - написал Карис в социальных сетях. - У Латвии и Эстонии общий путь, общее стремление к свободе. Мы друзья и соседи. В нашей истории много похожего, а в наших отношениях многое переплелось. Сегодня в честь Дня независимости наших латышских друзей перед канцелярией президента подняты флаги Латвии».

Кайтселийт также поздравил военизированную организацию Латвии с праздником.

«Аналогично Кайтселийту, в Латвии действует военизированная организация Zemessardze. Добровольные организации по гособороне Эстонии и Латвии много лет сотрудничают, что обеспечивает взаимные поддержку и сотрудничество на учениях, соревнованиях и в урегулировании кризисных ситуаций», - сообщил Кайтселийт в социальных сетях и поздравил южных соседей с Днем независимости.

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