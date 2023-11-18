Реформист Эркки Келдо: вместо решения проблем страны в Рийгикогу ломают мебель

Председатель парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо сказал, выступая на съезде партии, что последовательно препятствующая работе Рийгикогу EKRE атакует демократию и конституционный строй Эстонии.
«В продолжительной перспективе на весах способность наших конституционных институтов функционировать. EKRE хочет подорвать парламентскую демократию и веру людей в работу нашего государства», - передала Партия реформ слова Келдо.
Келдо отметил, что в ситуации, когда в экономике настали плохие времена, Рийгикогу следует, например, обсуждать, как привлечь в Эстонию больше инвестиций, увеличивать и разнообразить производство энергии в стране.
«Вместо этого общественность преимущественно видит в парламенте бессодержательные вопросы, трату времени, а в самые худшие времена даже ломание мебели», - сказал Келдо.
По его оценке, EKRE сознательно работает над тем, чтобы пошатнуть веру людей в парламент и нормальную политику. Келдо также отметил, что рано или поздно последствия попыток помешать работе Рийгикогу отразятся на повседневной жизни людей.
«Например, депутаты от EKRE подали несколько сотен бессодержательных предложений о поправках к законопроекту о расширении добровольной компенсации болезни от работодателя на беременных женщин. Точно так же из-за обструкции уже несколько недель простаивает законопроект, который ускорит внедрение энергии из возобновляемых источников», - сказал Келдо.
Он добавил, что чем дальше, тем больше будет подобных примеров.
«Нарушение работы Рийгикогу имеет реальные последствия, которые ухудшают жизнь людей в Эстонии», - сказал он.
Описывая происходящее в парламенте, Келдо также отметил, что EKRE, препятствуя работе Рийгикогу, также грубо нарушила принцип, согласно которому внешней политикой и политикой безопасности не жертвуют, сводя счеты во внутренней политике.
«На прошлой неделе EKRE захотела отклонить все законопроекты, касающиеся участия эстонских военнослужащих в зарубежных миссиях», - напомнил Келдо.
По его словам, у коалиции имеются решения для борьбы с обструкцией, чтобы принять госбюджет на следующий год.
«Вне зависимости от того, кто в коалиции, а кто в оппозиции, нужно, чтобы парламент и государство могли работать так, как предусматривает конституция», - сказал Келдо.