Реформист Эркки Келдо: вместо решения проблем страны в Рийгикогу ломают мебель

«В продолжительной перспективе на весах способность наших конституционных институтов функционировать. EKRE хочет подорвать парламентскую демократию и веру людей в работу нашего государства», - передала Партия реформ слова Келдо.

Келдо отметил, что в ситуации, когда в экономике настали плохие времена, Рийгикогу следует, например, обсуждать, как привлечь в Эстонию больше инвестиций, увеличивать и разнообразить производство энергии в стране.

«Вместо этого общественность преимущественно видит в парламенте бессодержательные вопросы, трату времени, а в самые худшие времена даже ломание мебели», - сказал Келдо.

По его оценке, EKRE сознательно работает над тем, чтобы пошатнуть веру людей в парламент и нормальную политику. Келдо также отметил, что рано или поздно последствия попыток помешать работе Рийгикогу отразятся на повседневной жизни людей.

«Например, депутаты от EKRE подали несколько сотен бессодержательных предложений о поправках к законопроекту о расширении добровольной компенсации болезни от работодателя на беременных женщин. Точно так же из-за обструкции уже несколько недель простаивает законопроект, который ускорит внедрение энергии из возобновляемых источников», - сказал Келдо.

Он добавил, что чем дальше, тем больше будет подобных примеров.

«Нарушение работы Рийгикогу имеет реальные последствия, которые ухудшают жизнь людей в Эстонии», - сказал он.

Описывая происходящее в парламенте, Келдо также отметил, что EKRE, препятствуя работе Рийгикогу, также грубо нарушила принцип, согласно которому внешней политикой и политикой безопасности не жертвуют, сводя счеты во внутренней политике.

«На прошлой неделе EKRE захотела отклонить все законопроекты, касающиеся участия эстонских военнослужащих в зарубежных миссиях», - напомнил Келдо.

По его словам, у коалиции имеются решения для борьбы с обструкцией, чтобы принять госбюджет на следующий год.