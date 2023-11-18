Фото и Видео ⟩ День независимости Латвии: в Риге прошел военный парад, эстонские солдаты тоже участвовали

Галерея: На набережной 11 Ноября в Риге прошел военный парад

В военном параде приняли участие около 1500 земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Командовал парадом командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимали его - верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Видео: Военная техника на параде

Видео: Союзные войска на военном параде

В параде приняли участие военнослужащие из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок сотрудничают как в международных операциях, так и в ходе военных учений в Латвии и за рубежом.

В этом году во второй раз в параде приняла участие и группа военных с украинским флагом. Латвия продолжает оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины.

В музыкальном сопровождении парада приняли участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров продолжили шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Парад завершился демонстрацией вооружения, техники и транспортных средств Вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.