В съезде Партии реформ приняла участие и Мария Юферева-Скуратовски, только что перешедшая из Центристской партии в состав реформистов. Для нее это было первое мероприятие в новой партии.
Для подписчиков
Юферева-Скуратовски: голосование у реформистов демократичнее, чем в моей бывшей партии
«Голосование здесь совершенно иное, чем в моей бывшей партии. Здесь это кажется гораздо более демократичным, потому что участвовать могут все члены, независимо от того, избраны они делегатами или нет», - подтвердила политик.