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Юферева-Скуратовски: голосование у реформистов демократичнее, чем в моей бывшей партии

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Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Pilt videost

В съезде Партии реформ приняла участие и Мария Юферева-Скуратовски, только что перешедшая из Центристской партии в состав реформистов. Для нее это было первое мероприятие в новой партии.

«Голосование здесь совершенно иное, чем в моей бывшей партии. Здесь это кажется гораздо более демократичным, потому что участвовать могут все члены, независимо от того, избраны они делегатами или нет», - подтвердила политик.

На вопрос, должен был бы наряду с Каей Каллас баллотироваться и еще какой-нибудь кандидат на пост председателя, новый член Партии реформ ответила: «Конечно, лучше, если имеется несколько кандидатов».

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