Инвесторы рассказали, когда процентные ставки могут начать снижаться

Инвесторы назвали дату, когда, по их мнению, Европейский центральный банк и Банк Англии начнут снижать процентные ставки, после того как появился целый ряд данных, свидетельствующих, что еврозона и Великобритания движутся к стагнации, сообщает Financial Times.
Наряду с Федеральной резервной системой США оба центральных банка на последних заседаниях приняли решение оставить процентные ставки без изменений, что было обусловлено замедлением инфляции и тем, что предыдущим раундам повышения ставок потребовалось время, чтобы оказать влияние на потребительский спрос и экономический рост.