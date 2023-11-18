Инвесторы рассказали, когда процентные ставки могут начать снижаться

Наряду с Федеральной резервной системой США оба центральных банка на последних заседаниях приняли решение оставить процентные ставки без изменений, что было обусловлено замедлением инфляции и тем, что предыдущим раундам повышения ставок потребовалось время, чтобы оказать влияние на потребительский спрос и экономический рост.