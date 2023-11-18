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Инвесторы рассказали, когда процентные ставки могут начать снижаться

Ангелина Тякер
, журналист
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Кристин Лагард.
Кристин Лагард. Фото: IMAGO/Political-Moments

Инвесторы назвали дату, когда, по их мнению, Европейский центральный банк и Банк Англии начнут снижать процентные ставки, после того как появился целый ряд данных, свидетельствующих, что еврозона и Великобритания движутся к стагнации, сообщает Financial Times.

Наряду с Федеральной резервной системой США оба центральных банка на последних заседаниях приняли решение оставить процентные ставки без изменений, что было обусловлено замедлением инфляции и тем, что предыдущим раундам повышения ставок потребовалось время, чтобы оказать влияние на потребительский спрос и экономический рост.

Политики также предупредили, что борьба с инфляцией еще далека от завершения: президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что рассмотрение вопроса о снижении ставок было бы «совершенно преждевременным». Позднее аналогичные комментарии высказал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

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