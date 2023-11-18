У Каи Каллас в Партии реформ будет три заместителя

«Юрген Лиги обладает многолетним опытом и является носителем основных ценностей и принципов партии. Ханно Певкур представляет партию на темы обороны, поскольку безопасность продолжает быть одной из главных тем в обществе, которые защищает Партия реформ. Марис Лаури успешно работала в прошлом правлении и я хочу активнее выделять наших успешных женщин», - сказала Каллас.