У Каи Каллас в Партии реформ будет три заместителя

Партия реформ в субботу по предложению переизбранного лидера партии Каи Каллас утвердила в качестве вице-председателей Юргена Лиги, Ханно Певкура и Марис Лаури.
«Юрген Лиги обладает многолетним опытом и является носителем основных ценностей и принципов партии. Ханно Певкур представляет партию на темы обороны, поскольку безопасность продолжает быть одной из главных тем в обществе, которые защищает Партия реформ. Марис Лаури успешно работала в прошлом правлении и я хочу активнее выделять наших успешных женщин», - сказала Каллас.
В субботу Партия реформ проводила съезд в концертном доме Академии музыки и театра в Таллинне.