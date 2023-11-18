Кая Каллас: безусловно, и внутри Партии реформ есть недовольные непопулярными решениями правительства

Трое из реформистов, Кристен Михал, Ханно Певкур и Юрген Лиги, на выборах в правление получили даже больше голосов, чем получила Каллас при выборах председателя, прошедших на безальтернативной основе. Сама премьер-министр считает, что за такими результатами голосования могут стоять непопулярные решения правительства, необходимость которых можно будет понять только по прошествии времени.