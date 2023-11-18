В субботу Партия реформ снова избрала своим лидером Каю Каллас, при этом за нее не проголосовала почти треть имевших право голоса членов партии.
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Кая Каллас: безусловно, и внутри Партии реформ есть недовольные непопулярными решениями правительства
Трое из реформистов, Кристен Михал, Ханно Певкур и Юрген Лиги, на выборах в правление получили даже больше голосов, чем получила Каллас при выборах председателя, прошедших на безальтернативной основе. Сама премьер-министр считает, что за такими результатами голосования могут стоять непопулярные решения правительства, необходимость которых можно будет понять только по прошествии времени.