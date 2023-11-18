Невероятно: жительница Эстонии за семь месяцев посетила музеи почти 200 раз

«Друг музеев» этого года за семь месяцев посетила музеи почти 200 раз, сообщила пресс-служба Союза музеев.
Криста Роолайд - самая большая фанатка музеев в Эстонии – выбрана в этом году «Другом музеев»: за семь месяцев с музейной картой она 190 раз посетила 119 музеев. Впервые это звание было присвоено человеку, непосредственно с музеями не связанному.
Криста Роолайд ведет заметки, где записывает все музеи, где побывала и куда хочет пойти еще. В некоторые музеи она ходила по нескольку раз, поскольку ротация выставок делает для нее особенным каждое посещение.
«Когда в апреле была запущена музейная карта, я поставила себе цель сделать этот год для себя годом музеев и посетить как можно больше музеев. Поначалу ходить в музеи меня мотивировало любопытство, а когда я уже посетила большинство из них, любопытство сменилось упорством. В воскресенье я посетила музей в 190 раз за семь месяцев, – рассказала Друг музеев этого года Криста Роолайд, принимая награду на церемонии признания, состоявшейся в пятницу в Музее архитектуры. – Поход в музей напоминает о своих мечтах, помогает ценить прошлое и дарит вдохновение. В некоторых музеях даже возникает ощущение, что ты сам наносишь краски на холст».
Союз музеев Эстонии ежегодно присуждает звание «Друг музеев» людям, добившимся успеха в поддержке эстонских музеев в своей профессиональной или общественной деятельности.
Помимо Роолайд, на звание Друга музеев были номинированы еще два кандидата: историк культуры Энн Лиллеметс – за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Тартуским городским историческим музеем и Эстонским художественным музеем, а также Kinoteater, отказавшийся от 10 000 евро поддержки своей деятельности в пользу Эстонского музея современного искусства.
«Хотя все кандидаты на звание Друга музеев достойны почетного звания, в этом году у нас появилась редкая возможность отметить посетителя музеев – то есть человека, ради которого и работают музеи по всей Эстонии», - сказала председатель правления Союза музеев Эстонии Кертту Мяннисте.
Звание «Друг музеев» присуждается с 2007 года, а первым лауреатом стал финский эстофил Пертти Юхани Пюхтила, который, будучи серьезным и активным поборником эстонской культуры, внес большой вклад в сотрудничество эстонских и финских музеев. В прошлом году звания был удостоен Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды за разработку сертификата Зеленого музея. Ранее признания в качестве друга музеев также удостоились Якоб Росин, Рейн Вейдеманн и Карин Паулус.
Звание «Друг музеев» присуждается Союзом музеев Эстонии, целью которого является содействие сохранению культурного наследия и устойчивому развитию музеев путем оценки, развития и поддержания профессии музейного работника.
Музейная карта также родилась по инициативе Союза музеев Эстонии. Карта гарантирует неограниченный доступ к более чем 100 музеям и 500 выставкам по всей Эстонии. У запущенной в апреле музейной карты уже более 8800 владельцев, которые за последние шесть месяцев посетили музеи более 46 000 раз.