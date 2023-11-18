Невероятно: жительница Эстонии за семь месяцев посетила музеи почти 200 раз

Криста Роолайд - самая большая фанатка музеев в Эстонии – выбрана в этом году «Другом музеев»: за семь месяцев с музейной картой она 190 раз посетила 119 музеев. Впервые это звание было присвоено человеку, непосредственно с музеями не связанному.

Криста Роолайд ведет заметки, где записывает все музеи, где побывала и куда хочет пойти еще. В некоторые музеи она ходила по нескольку раз, поскольку ротация выставок делает для нее особенным каждое посещение.

«Когда в апреле была запущена музейная карта, я поставила себе цель сделать этот год для себя годом музеев и посетить как можно больше музеев. Поначалу ходить в музеи меня мотивировало любопытство, а когда я уже посетила большинство из них, любопытство сменилось упорством. В воскресенье я посетила музей в 190 раз за семь месяцев, – рассказала Друг музеев этого года Криста Роолайд, принимая награду на церемонии признания, состоявшейся в пятницу в Музее архитектуры. – Поход в музей напоминает о своих мечтах, помогает ценить прошлое и дарит вдохновение. В некоторых музеях даже возникает ощущение, что ты сам наносишь краски на холст».

Союз музеев Эстонии ежегодно присуждает звание «Друг музеев» людям, добившимся успеха в поддержке эстонских музеев в своей профессиональной или общественной деятельности.