Видео ⟩ Мегаракета Илона Маска взорвалась после запуска

Первая ступень ракеты-носителя вывела корабль в космос, после чего отделилась и взорвалась. Связь с кораблем пропала примерно через 10 минут полета, после чего компания заявила в трансляции, что запустила функцию самоуничтожения «Старшипа», отмечает CNN. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.