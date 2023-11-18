Сб, 18.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Мегаракета Илона Маска взорвалась после запуска

Meduza.io
Facebook
Comments
Ракета «СуперХеви» компании SpaceX.
Ракета «СуперХеви» компании SpaceX. Фото: ADAM DAVIS

Ракета «СуперХеви» компании SpaceX Илона Маска вывела в космос сверхтяжелый корабль «Старшип» в ходе вторых летных испытаний. Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в Техасе, велась в соцсетях SpaceX, пишет Meduza.

Первая ступень ракеты-носителя вывела корабль в космос, после чего отделилась и взорвалась. Связь с кораблем пропала примерно через 10 минут полета, после чего компания заявила в трансляции, что запустила функцию самоуничтожения «Старшипа», отмечает CNN. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.

Компания SpaceX поздравила сотрудников со вторым тестовым запуском корабля, отметив, что в полете участвовали все 33 двигателя Raptor, а также произошло отделение первой ступени.

Первые тестовые испытания корабля «Старшип» прошли в апреле 2023 года. Незадолго до планировавшегося отделения первой ступени «Старшип» начал неконтролируемое вращение, после чего взорвался.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх