Видео ⟩ Мегаракета Илона Маска взорвалась после запуска

Ракета «СуперХеви» компании SpaceX Илона Маска вывела в космос сверхтяжелый корабль «Старшип» в ходе вторых летных испытаний. Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в Техасе, велась в соцсетях SpaceX, пишет Meduza.
Первая ступень ракеты-носителя вывела корабль в космос, после чего отделилась и взорвалась. Связь с кораблем пропала примерно через 10 минут полета, после чего компания заявила в трансляции, что запустила функцию самоуничтожения «Старшипа», отмечает CNN. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.
Компания SpaceX поздравила сотрудников со вторым тестовым запуском корабля, отметив, что в полете участвовали все 33 двигателя Raptor, а также произошло отделение первой ступени.
Первые тестовые испытания корабля «Старшип» прошли в апреле 2023 года. Незадолго до планировавшегося отделения первой ступени «Старшип» начал неконтролируемое вращение, после чего взорвался.