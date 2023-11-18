Михаил Кылварт: реформисты подтвердили, что спад экономики, безработица и бесконечная ложь их вполне устраивают

«Реформисты подтвердили, что их устраивают экономический спад, рост безработицы, недооцененные учителя, плодящая бедность налоговая реформа и бесконечная ложь. Четверть жителей Эстонии прозябает в бедности, и сегодня Партия реформ подтвердила неизменность своего курса», - сказал Кылварт.

По его словам, Партия реформ до сих пор не осознала своей ответственности перед страной.

«Речь Каи Каллас состояла из попыток себя оправдать, а также нападок на правительство Юри Ратаса, которого обвинили во всех нынешних бедах», - сказал Кылварт.

Грядет новое повышение налогов

По мнению лидера Центристской партии, премьер-министр упустила из виду, что за год в Эстонии прибавилось 14 тысяч безработных. «Сообщения о сокращении персонала и банкротствах стали нашей повседневной реальностью. Ей не приходит в голову посмотреть вниз с балкона Дома Стенбока, чтобы убедиться, как на самом деле живет ее страна», - сказал он.

Кылварт отметил, что у Партии реформ нет плана по восстановлению экономики и отсутствует желание помогать предприятиям.

«Даже такой инструмент как налоги они использовать не умеют, просто повышая их для заполнения бюджетных дыр», - считает лидер Центристской партии.