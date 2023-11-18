Реформисты подтвердили, что их устраивают экономический спад, рост безработицы, недооцененные учителя, плодящая бедность налоговая реформа и бесконечная ложь, считает председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт: реформисты подтвердили, что спад экономики, безработица и бесконечная ложь их вполне устраивают
«Реформисты подтвердили, что их устраивают экономический спад, рост безработицы, недооцененные учителя, плодящая бедность налоговая реформа и бесконечная ложь. Четверть жителей Эстонии прозябает в бедности, и сегодня Партия реформ подтвердила неизменность своего курса», - сказал Кылварт.
По его словам, Партия реформ до сих пор не осознала своей ответственности перед страной.
«Речь Каи Каллас состояла из попыток себя оправдать, а также нападок на правительство Юри Ратаса, которого обвинили во всех нынешних бедах», - сказал Кылварт.
Грядет новое повышение налогов
По мнению лидера Центристской партии, премьер-министр упустила из виду, что за год в Эстонии прибавилось 14 тысяч безработных. «Сообщения о сокращении персонала и банкротствах стали нашей повседневной реальностью. Ей не приходит в голову посмотреть вниз с балкона Дома Стенбока, чтобы убедиться, как на самом деле живет ее страна», - сказал он.
Кылварт отметил, что у Партии реформ нет плана по восстановлению экономики и отсутствует желание помогать предприятиям.
«Даже такой инструмент как налоги они использовать не умеют, просто повышая их для заполнения бюджетных дыр», - считает лидер Центристской партии.
«В предстоящей забастовке учителей тоже виноваты все, кроме Каи Каллас: министр образования, местные самоуправления и, конечно, Таллинн, который должен искать средства для достойной оплаты учителей в своем небольшом бюджете», - заявил он - Все жители Эстонии уже с начала года столкнутся с вызванным ростом налогов повышением цен, а в мае к этому добавится увеличенный акциз на топливо».
По мнению Кылварта, новых идей у Каи Каллас нет. «Новую дыру в бюджете размером в 400 миллионов евро опять планируется латать за счет повышения налогов. Сегодня она предупредила, что повышения налогов не избежать», - сказал Кылварт и задался вопросом, будет ли новое правление Партии реформ молча взирать на это, или же заставит лидера партии изменить курс.
Он добавил, что слушатели выступления Каллас не узнали, будет ли она баллотироваться в Европарламент.
«Ранее она обещала, что в качестве лидера партии этого делать не будет. Если же будет, то ей уже в марте придется покинуть пост премьер-министра», - сказал Кылварт.
Цахкна - более сложный партнер для Каллас
В воскресенье мы узнаем, станет ли Маргус Цахкна новым председателем «Ээсти 200».
«Если да, то Кая Каллас получит более сложного, чем Лаури Хуссар, партнера. Для "Ээсти 200" зарплата учителей является судьбоносным вопросом, и если найти общий язык правительству не удастся, уже в начале года мы можем увидеть серьезные перемены в нашей политике», - прогнозирует лидер Центристской партии.