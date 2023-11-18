На следующей неделе в Эстонии будет холодно и очень ветрено

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По регионам легкие снегопады. Ветер южных направлений, 2–6, на островах юго-восточный, 5–10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2–7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. На островах местами легкие снегопады или мокрый снег. Ветер переменных направлений, 2–7, в районе Рижского залива восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха от 0 до 4 градусов мороза, на островах местами до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По регионам легкие снегопады. Ветер северо-восточный, 2–8 м/с. Температура воздуха 3–8 градусов мороза, на побережье островов местами 0. Днем переменная облачность. По регионам легкие снегопады. Ветер северо-восточный, 3–9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1–5 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.