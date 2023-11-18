ФОТО ⟩ Парилка полностью уничтожена: в оставленной без присмотра бане произошел серьезный пожар

В субботу вечером в волости Ряпина в бане возник пожар, на тушение которого было направлено пять спасательных машин. В момент происшествия в доме никого не было.
Сигнал тревоги поступил от установленной в доме пожарной сигнализации Nublu, а также от соседей, которые позвонили в Центр тревоги.
«Когда прибыли спасатели, через окно бани было видно пламя, но оно не выходило из здания, - объяснил представитель Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу. - Две команды вошли в здание и потушили огонь».
В настоящее время известно, что пожар начался в парилке. По словам Уусталу, эта часть здания также получила наибольший ущерб от дыма, воды и огня. «Парилка была полностью уничтожена», - добавил он.
Пожар был ликвидирован спасателями из Пылва, Ряпина и Вярска.
Точная причина происшествия еще выясняется.