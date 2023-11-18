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ФОТО ⟩ Парилка полностью уничтожена: в оставленной без присмотра бане произошел серьезный пожар

Арвед Брейдакс
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Пожар.
Пожар. Фото: Lugeja foto

В субботу вечером в волости Ряпина в бане возник пожар, на тушение которого было направлено пять спасательных машин. В момент происшествия в доме никого не было. 

Сигнал тревоги поступил от установленной в доме пожарной сигнализации Nublu, а также от соседей, которые позвонили в Центр тревоги.

«Когда прибыли спасатели, через окно бани было видно пламя, но оно не выходило из здания, - объяснил представитель Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу. - Две команды вошли в здание и потушили огонь».

Пожар.
Пожар. Фото: Lugeja foto

В настоящее время известно, что пожар начался в парилке. По словам Уусталу, эта часть здания также получила наибольший ущерб от дыма, воды и огня. «Парилка была полностью уничтожена», - добавил он.

Пожар был ликвидирован спасателями из Пылва, Ряпина и Вярска.

Точная причина происшествия еще выясняется.

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