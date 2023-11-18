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Департамент транспорта предупреждает: на дорогах может быть скользко

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Департамент транспорта предупреждает, что в субботу вечером и в ночь на воскресенье на дорогах может быть скользко.

По прогнозу, вечером и ночью по многим регионам пройдут небольшие снегопады, на островах и западном побережье также мокрый снег и дожди. Вероятность осадков выше на западе и юге страны.

Температура воздуха и на поверхности дорог вдали от побережья минусовая, на островах и западном побережье околонулевая.

Местами возможны туманы, ограничивающие видимость. На дорогах возможна гололедица.

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