Департамент транспорта предупреждает: на дорогах может быть скользко

Департамент транспорта предупреждает, что в субботу вечером и в ночь на воскресенье на дорогах может быть скользко.
По прогнозу, вечером и ночью по многим регионам пройдут небольшие снегопады, на островах и западном побережье также мокрый снег и дожди. Вероятность осадков выше на западе и юге страны.
Температура воздуха и на поверхности дорог вдали от побережья минусовая, на островах и западном побережье околонулевая.
Местами возможны туманы, ограничивающие видимость. На дорогах возможна гололедица.