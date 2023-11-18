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Урмас Рейнсалу: Эстония получила еще более слабого премьер-министра

Лийза Эхамаа
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Tairo Lutter

Лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что сегодняшние результаты выборов председателя Партии реформ были в некоторой степени ожидаемы.

По мнению Рейнсалу, сегодняшние результаты могут ухудшить качество управления страной. «Эти результаты отражают тот факт, что премьер-министр находилась в кризисе до общего собрания Партии реформ, а сегодняшние результаты углубили этот кризис. Это означает, что у Эстонии появился еще более слабый премьер-министр. Это также вопрос к избирателям Партии реформ, которые из лучших побуждений отдали свои голоса партии, а теперь обнаружили, что проводится совсем другая политика». Он отметил, что люди не должны мириться с ростом стоимости жизни.

На сегодняшних выборах председателя Партии реформ премьер-министра Каю Каллас поддержали 636 человек, однако почти треть бюллетеней были пустыми. По мнению Рейнсалу, можно ожидать определенного протеста со стороны членов Партии реформ. «Реальность такова, что сегодня Партия реформ коллективно взяла на себя ответственность и за политику, и за скандал с восточными перевозками семьи Каи Каллас. Сейчас, конечно, уже поздно, потому что они коллективно дали мандат на эту политику».

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