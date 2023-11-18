Урмас Рейнсалу: Эстония получила еще более слабого премьер-министра

По мнению Рейнсалу, сегодняшние результаты могут ухудшить качество управления страной. «Эти результаты отражают тот факт, что премьер-министр находилась в кризисе до общего собрания Партии реформ, а сегодняшние результаты углубили этот кризис. Это означает, что у Эстонии появился еще более слабый премьер-министр. Это также вопрос к избирателям Партии реформ, которые из лучших побуждений отдали свои голоса партии, а теперь обнаружили, что проводится совсем другая политика». Он отметил, что люди не должны мириться с ростом стоимости жизни.