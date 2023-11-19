НАТО должна готовиться к нападению РФ? Новое исследование

Ряд военных экспертов полагают, что фронт в Украине превращается в поле боя, на котором действуют все более высокотехнологичные виды вооружений. Все чаще говорят об использовании искусственного интеллекта в военных действиях. «Речь идет о контроле над электромагнитным полем, в котором используются радиостанции и управляются беспилотники», - пояснил Рейснер в интервью DW. Нико Ланге также подтверждает, что Россия теперь может очень успешно подавлять некоторые виды оружия ВСУ с помощью использования спутников.

Экономические санкции не сработали?

Это относится даже к поставленным США ракетным установкам HIMARS, которые Украина год назад использовала при освобождении своих территорий для срыва подвоза российскими войсками оружия и боеприпасов. «Россия очень успешно создает помехи», - говорит Ланге. Под помехами понимается глушение спутниковых, радиолокационных и радиосигналов противника. Это особенно важно в свете того, что ситуация на фронте все больше превращается в войну беспилотников.

Они не только атакуют, нанося удары, но и передают изображения и вместе со спутниковой разведкой делают ситуацию на фронте абсолютно прозрачной. Россия вооружается и в этой области, признает Ланге. Судя по всему, экономические санкции, введенные ЕС и США, не помешали Москве, и у нее по-прежнему есть микрочипы и другие высокотехнологичные товары. РФ также имеет собственную систему спутниковой навигации для наведения ракет на цель, добавляет Нико Ланге.

Согласно выводам аналитиков, в Берлине растет убежденность в том, что при нынешнем производстве вооружений Россия может быстро восстановить свою армию, понесшую потери. Причем так, что ее боевая мощь превысит нынешний потенциал сдерживания НАТО в обычной войне в Европе.

«По оценкам экспертов и спецслужб, России потребуется от шести до десяти лет, чтобы восстановить свою армию до такого уровня, когда она сможет осмелиться напасть на НАТО», - делится аналитик DGAP Кристиан Мёллинг.