Брак продлился три месяца: двукратный олимпийский чемпион развелся по невероятной причине

Ханю объяснил в соцсетях, что совместное проживание стало невозможным по разным причинам. На него без всякой причины клеветали, преследовали и оказывали давление СМИ. Кроме того, объектом нападения стали различные люди, близкие к Ханю.

«Когда я начал думать о будущем, я решил развестись, поскольку хочу, чтобы у моей партнерши была счастливая жизнь, - цитирует слова японца Kyodo News. - В сложившейся ситуации было крайне сложно обеспечить безопасность себя и своей спутницы жизни. На мой взгляд, ситуация была невыносимой».