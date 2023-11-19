Брак продлился три месяца: двукратный олимпийский чемпион развелся по невероятной причине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил, что принял решение развестись. Брак продлился всего три месяца.
Ханю объяснил в соцсетях, что совместное проживание стало невозможным по разным причинам. На него без всякой причины клеветали, преследовали и оказывали давление СМИ. Кроме того, объектом нападения стали различные люди, близкие к Ханю.
«Когда я начал думать о будущем, я решил развестись, поскольку хочу, чтобы у моей партнерши была счастливая жизнь, - цитирует слова японца Kyodo News. - В сложившейся ситуации было крайне сложно обеспечить безопасность себя и своей спутницы жизни. На мой взгляд, ситуация была невыносимой».
Ханю - двукратный олимпийский чемпион (в 2014 и 2018 году). Таким образом, он стал первым за 66 лет спортсменом, защитившим олимпийскую золотую медаль в индивидуальных соревнованиях среди мужчин на двух Олимпийских играх подряд. Он завершил карьеру в прошлом году.