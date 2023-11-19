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Брак продлился три месяца: двукратный олимпийский чемпион развелся по невероятной причине

rus.postimees.ee
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Юдзуру Ханю
Юдзуру Ханю Фото: RICHARD A. BROOKS/AFP/Scanpix

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил, что принял решение развестись. Брак продлился всего три месяца.

Ханю объяснил в соцсетях, что совместное проживание стало невозможным по разным причинам. На него без всякой причины клеветали, преследовали и оказывали давление СМИ. Кроме того, объектом нападения стали различные люди, близкие к Ханю.

«Когда я начал думать о будущем, я решил развестись, поскольку хочу, чтобы у моей партнерши была счастливая жизнь, - цитирует слова японца Kyodo News. - В сложившейся ситуации было крайне сложно обеспечить безопасность себя и своей спутницы жизни. На мой взгляд, ситуация была невыносимой».

Ханю - двукратный олимпийский чемпион (в 2014 и 2018 году). Таким образом, он стал первым за 66 лет спортсменом, защитившим олимпийскую золотую медаль в индивидуальных соревнованиях среди мужчин на двух Олимпийских играх подряд. Он завершил карьеру в прошлом году.

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