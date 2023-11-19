Нарушают? ⟩ По железным дорогам Эстонии передвигаются вагоны с логотипами санкционных компаний

В конце лета журналист «Деловых ведомостей» стоял на железнодорожной станции Палдиски и наблюдал за тянущейся со стороны Северного порта вереницей цистерн. На них по-русски значилось «Растительное масло». Тут же красовались логотипы компаний «Российские железные дороги», «ВТБ-лизинг», транспортной «Грузовой компании» и компании «Солнечные продукты».

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Отметим, что в начале года принадлежащее эстонскому государству железнодорожное предприятие Operail сообщило, что с этого года они не будут перевозить грузы в Россию. После этого сообщения выяснилось, что эстонские железные дороги используются для перевозки грузов латвийской грузовой компанией LDZ Cargo. Последняя сообщила на своей домашней странице в начале января, что в числе прочего латвийская компания должна перевезти по эстонским железным дорогам 200 тысяч тонн растительного масла.

Перевозка продуктов питания, в том числе растительного масла, в Россию не запрещена.

Фото: Lugeja foto

Коммерческий директор принадлежащей государству AS Eesti Raudtee Артур Райхманн ранее объяснил Postimees, что они владеют только железнодорожной инфраструктурой и предлагают воспользоваться ею перевозчикам, имеющим на это соответствующие разрешения и договоры.