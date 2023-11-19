Байден: Газа и Западный Берег должны быть объединены под властью Палестины

Кроме прочего, Байден обещает, что в ближайшие месяцы США удвоят усилия по созданию более мирного, интегрированного и процветающего Ближнего Востока.

Байден о действиях Путина и ХАМАС

В своей статье Байден проводит также параллели между действиями президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины, и террористической организацией ХАМАС, напавшей на Израиль. «Как Путин, так и ХАМАС ведут бои, чтобы стереть с карты соседние демократические страны. Как Путин, так и ХАМАС хотят разрушить широкую стабильность и интеграцию в регионе и извлечь выгоду из возникшего при этом беспорядка. Америка этого не допустит - ради собственных интересов безопасности - и ради блага всего мира», - предупредил президент США.

«Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не затухает сам собой. Он напрямую втягивает Америку. Вот почему наша приверженность Украине сегодня - это инвестиции в нашу собственную безопасность. Она предотвращает более масштабный конфликт завтра», - пишет Байден.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.