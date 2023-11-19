Партия «Ээсти 200» на общем собрании выбирает нового председателя

Кандидатами на пост председателя партии являются министр иностранных дел Маргус Цахкна и кинооператор Арко Окк. Лаури Хуссар, бывший лидер «Ээсти 200», в начале ноября объявил, что уходит с поста руководителя партии, так как хочет сосредоточиться на работе в качестве спикера Рийгикогу.

Ожидается, что новое имя будет объявлено около 16:00.

В отличие от Партии реформ, «Ээсти 200» организует голосование на месте.

Помимо кандидатов на пост председателя, на общем собрании будут заслушаны отчеты о работе министров от «Ээсти 200». Свое слово скажут также лидеры парламентской фракции и молодежной организации партии.