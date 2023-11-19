Это произошло ​​3 мая прошлого года в 16.30, когда скорая помощь получила вызов в хуторской дом в деревне Кяндлику в волости Тюри. Там должен был находиться неадекватный и странно ведущий себя мужчина.

Скорая помощь приехала на место. На дороге у хуторского дома медиков ждал молодой человек - друг странно ведущего себя мужчины. Он рассказал, что его друг уже два дня употребляет коноплю, что-то не так с его здоровьем, он ведет странные беседы и странно себя ведет.

Бригада скорой помощи вошла в дом. Там был мужчина, в зубах самокрутка, комнаты были полны специфического запаха конопли. Врачи сделали первичный осмотр и анализы, которые показали, что, за исключением наркотического опьянения, показатели здоровья у него в порядке.

«Я вижу ауры», - сказал он медикам, но подчеркнул, что скорую помощь не вызывал и в остальном все в порядке. Человек не был грубым или нервным, и на этом краткий визит скорой помощи практически завершился.