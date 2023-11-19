Искусственный интеллект (ИИ) создает новые возможности для оценки в области зеленого поворота как предприятий, так и людей. Благодаря массовым данным и эффективности ИИ может отслеживать поведение как предприятий, так и людей, однако роль закона заключается в том, чтобы установить разумные границы для защиты частной жизни и избежать ошибок, заявили предприниматели на международной конференции по зеленым технологиям GreenEST Summit.
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Эксперты: искусственный интеллект открывает как возможности, так и риски для зеленого поворота
Дэвид Констамм, нидерландский специалист по термодинамике и соучредитель компании Leafcloud, считает, что ИИ можно использовать для достижения целей зеленого поворота. «У нас есть много информации, например, о выбросах углекислого газа (CO2) компаниями, но трудно оценить, насколько заявленная информация соответствует действительности, и здесь может помочь ИИ», - сказал Констамм.