Министр обороны: различные кризисы не должны затмевать военные преступления России

Министр обороны Ханно Певкур сказал на международном форуме по безопасности в Галифаксе в Канаде, что вспыхнувшие в различных очагах конфликтов мира вооруженные столкновения не должны затмевать варварские военные преступления России.
По сообщению Министерства обороны, Певкур выступил в двух панельных дискуссиях, а на их полях встретился с министром обороны Канады Биллом Блэром и главой Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром. На встречах Эстонию также представлял глава Сил обороны генерал Мартин Херем. Певкур также встретился с министром обороны Косово Эюпом Македончи и заместителем министра обороны Украины Катериной Черногоренко.
«Вклад Канады в безопасность Балтийского региона является сильным и важным, - сказал Певкур. - Как и Соединенное Королевство у нас, Канада является рамочным государство размещенной в Латвии боевой группы НАТО и работает над усилением своего присутствия. У Эстонии хорошее сотрудничество с Канадой по региональным оборонным вопросам, а также, например, по разработке инновационного ускорителя НАТО DIANA. Мы также единодушны в том, что касается помощи Украине - различные кризисы не должны затмевать варварские военные преступления России и рассеять наши бдительность, внимание и усилия по поддержке Украины».
С министром обороны Косова Певкур обсудил варианты обеспечения стабильности в Западно-Балканском регионе. С заместителем министра обороны Украины обсудили потребности Украины и продолжающуюся поддержку со стороны Эстонии - в том числе при поддержке ИТ-коалиции, которой руководят Эстония и Люксембург.
Первая из панельных дискуссий, в которых участвовал Певкур, рассматривала глобальную ведущую роль США, а вторая - важность инновации в помощи Украине одержать победу и укреплении НАТО.
«Цель России подчинить Украину остается неизменной. Но победа Украины сыграет решающую роль в формировании евроатлантической обстановки безопасности на многие десятилетия, поэтому мы должны продолжать всестороннюю и непоколебимую поддержку Украины в максимально возможном объеме, - заявил Певкур. - Сторонники Украины располагают политической, экономической и военной мощью в десятки раз больше российской - правильно применив ее, мы одолеем агрессора».
Певкур также подчеркнул необходимость инвестировать в оборону НАТО в виде сил, военных способностей, резервов и оборонной промышленности.
«Если возникнет такая потребность, мы должны будем защищать альянс вне зависимости от того, готовы мы или нет - но в последнем случае мы будем вынуждены заплатить на поле боя гораздо более высокую цену. Этот риск минимизируют снабженные всем необходимым, осуществимые и отработанные оборонные планы, а также высокая готовность к обороне, которые в свою очередь гарантируют только растущие по всему альянсу оборонные инвестиции», - сказал Певкур и заявил, что Эстония подает в этом плане очень хороший пример.
Певкур, участвовавший в форуме в пятницу и субботу, также встретился с представителями аналитических центров и предприятий.
Форум по безопасности в Галифаксе, уже в 15-й раз проводящийся в провинции Новая Шотландия на востоке Канады, заканчивается в воскресенье.