Министр обороны: различные кризисы не должны затмевать военные преступления России

По сообщению Министерства обороны, Певкур выступил в двух панельных дискуссиях, а на их полях встретился с министром обороны Канады Биллом Блэром и главой Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром. На встречах Эстонию также представлял глава Сил обороны генерал Мартин Херем. Певкур также встретился с министром обороны Косово Эюпом Македончи и заместителем министра обороны Украины Катериной Черногоренко.

«Вклад Канады в безопасность Балтийского региона является сильным и важным, - сказал Певкур. - Как и Соединенное Королевство у нас, Канада является рамочным государство размещенной в Латвии боевой группы НАТО и работает над усилением своего присутствия. У Эстонии хорошее сотрудничество с Канадой по региональным оборонным вопросам, а также, например, по разработке инновационного ускорителя НАТО DIANA. Мы также единодушны в том, что касается помощи Украине - различные кризисы не должны затмевать варварские военные преступления России и рассеять наши бдительность, внимание и усилия по поддержке Украины».

С министром обороны Косова Певкур обсудил варианты обеспечения стабильности в Западно-Балканском регионе. С заместителем министра обороны Украины обсудили потребности Украины и продолжающуюся поддержку со стороны Эстонии - в том числе при поддержке ИТ-коалиции, которой руководят Эстония и Люксембург.

Первая из панельных дискуссий, в которых участвовал Певкур, рассматривала глобальную ведущую роль США, а вторая - важность инновации в помощи Украине одержать победу и укреплении НАТО.