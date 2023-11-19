Как сделать из богатой страны бедную. Аргентина выбирает нового президента-мечту и новый кризис

Тут обычно власть меняется, приходят реформаторы-капиталисты, начинают затягивать пояса и проводить либеральные реформы.

Социальная поддержка тает, бедность растет. Население и бизнес платят по счетам и долгам, которые им представляли как безвозмездную благодать. Стране удается сбить инфляцию и вернуть расположение кредиторов, однако не выходит научиться зарабатывать больше, чем обычно.

Населению это не по душе: одно дело временно прижаться, чтобы потом опять жить на широкую ногу, а другое - навсегда отказаться от таких затратных для казны благ, как гарантии трудоустройства, субсидии и достойные пенсии.

Население снова голосует за оппозицию, которая предлагает вернуться в светлое прошлое и гарантирует в довесок светлое будущее.

При этом с момента падения военной диктатуры 40 лет власть в Аргентине традиционно переходит из рук в руки между устоявшимися политическими силами, доказавшими неспособность перевести страну с рельс перманентного кризиса на путь устойчивого, а не мимолетного роста благосостояния.

Милей обещает отменить песо и перевести Аргентину на доллары США Фото: Reuters

Кандидат в президенты Хавьер Милей упирает именно на это и предлагает аргентинцам попробовать радикально новый рецепт.

«Другая Аргентина невозможна с прежней властью. Мы дадим вам свободу. Мы дадим вам надежду», - сказал он на последних теледебатах перед воскресным голосованием.

Сможет ли Аргентина выйти из кризиса после выборов

Нет, не сможет. Ей повезет, если не будет хуже.