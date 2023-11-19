Как сделать из богатой страны бедную. Аргентина выбирает нового президента-мечту и новый кризис

Сто лет назад Аргентина была одной из самых богатых стран мира. Люди там жили лучше, чем во Франции и Германии, европейцы эмигрировали туда за процветанием и богатством. Теперь Аргентина - бедная страна, которую уже полвека сотрясает один кризис за другим. Раз в несколько лет аргентинцы пытаются вырваться из порочного круга и голосуют за оппозицию на выборах.
В эти выходные они снова попытают счастья, но обещания и возможности обоих кандидатов в президенты обещают 46-миллионной южноамериканской стране плавное сползание по давно намеченному маршруту от процветания к нищете.
К президентским выборам Аргентина подошла даже в худшей форме, чем обычно. В богатой природными ресурсами стране 40% населения живет за чертой бедности, а бедствующих детей - почти 55%. Цены растут на глазах - годовая инфляция достигает 140%.
Значительная часть экономики и работников - в тени, как и реальный валютный курс, который сейчас в три раза ниже официального. От дефолта по долгам частным кредиторам страну спас только МВФ, а от дефолта по долгам перед МВФ - недавно найденный новый кредитор - Китай.
Оба кандидата в президенты обещают решить все эти проблемы.
Условный лидер гонки - Серхио Масса, олицетворяет примерно продолжение нынешней политики, поскольку уже больше года служит министром экономики при уходящем президенте.
Его соперник из народа Хавьер Милей предлагает радикальный рецепт: раз валюта девальвируется, а центробанк не справляется с инфляцией, валюту - отменить, центробанк - закрыть и сжечь, причем он обещает сделать это лично.
Исход выборов предсказать невозможно. Рейтинги кандидатов близки, а социологические опросы в Аргентине ненадежны. Более того, Милей заранее обвиняет власти в подтасовке результатов, и его сторонники даже подали в суд. В случае проигрыша на выборах они могут отказаться сдаваться без боя, как уже было при поражении радикальных лидеров в других странах Америки - Дональда Трампа и Жаира Болсонару, с которыми часто сравнивают Милея.
Как Аргентина дошла до жизни такой
До 1974 года Аргентина шла в ногу с развитыми экономиками, небыстро, но уверенно росла, качество жизни и объем национального продукта на душу населения были сопоставимы с европейскими.
Последующие 30 лет были ознаменованы застоем, перемежаемым острыми кризисами. ВВП на душу населения в 2002 году оказался примерно на том же уровне, где был в 1974-м.
Быстрое восстановление после масштабного кризиса 1998–2001 годов продлилось недолго - до 2010 года. С тех пор - вялотекущий кризис, стагнация и сползание в бедность.
Сценарий этой полувековой трагедии закольцован.
Сначала власти тратят деньги, которых у страны нет, создают иллюзию обеспеченной и социально защищенной жизни в развитой стране. Для этого они печатают песо, а за границей занимают доллары.
«Последние полвека макроэкономической истории Аргентины печально богаты на чрезвычайные события. Среднему аргентинцу они принесли лишь страдания и боль. Мы пришли к выводу, что все эти события - симптомы одной и той же болезни: неспособности властей тратить из казны не больше, чем они собирают в нее налогов», - писали американские экономисты Франсиско Буэра и Хуан Пабло Николини в исследовании причин нескончаемой череды аргентинских кризисов с конца 1960-х годов.
Напечатанное богатство проедается, инфляция съедает сбережения, кредиторы перестают давать в долг, резервы тают, песо обесценивается, стране нечем платить частным кредиторам, случается дефолт, она просит помощи МВФ. На этом этапе приходится прощаться с мечтой и начинать жить по средствам.
Тут обычно власть меняется, приходят реформаторы-капиталисты, начинают затягивать пояса и проводить либеральные реформы.
Социальная поддержка тает, бедность растет. Население и бизнес платят по счетам и долгам, которые им представляли как безвозмездную благодать. Стране удается сбить инфляцию и вернуть расположение кредиторов, однако не выходит научиться зарабатывать больше, чем обычно.
Населению это не по душе: одно дело временно прижаться, чтобы потом опять жить на широкую ногу, а другое - навсегда отказаться от таких затратных для казны благ, как гарантии трудоустройства, субсидии и достойные пенсии.
Население снова голосует за оппозицию, которая предлагает вернуться в светлое прошлое и гарантирует в довесок светлое будущее.
При этом с момента падения военной диктатуры 40 лет власть в Аргентине традиционно переходит из рук в руки между устоявшимися политическими силами, доказавшими неспособность перевести страну с рельс перманентного кризиса на путь устойчивого, а не мимолетного роста благосостояния.
Кандидат в президенты Хавьер Милей упирает именно на это и предлагает аргентинцам попробовать радикально новый рецепт.
«Другая Аргентина невозможна с прежней властью. Мы дадим вам свободу. Мы дадим вам надежду», - сказал он на последних теледебатах перед воскресным голосованием.
Сможет ли Аргентина выйти из кризиса после выборов
Нет, не сможет. Ей повезет, если не будет хуже.
Масса - министр экономики вот уже больше года. Экономика по-прежнему в том месте, из которого она не выбирается уже полвека. Более того, к выборам Масса усложнил задачу будущему президенту, наложив временные заплатки на зияющие дыры аргентинской экономики.
Он не решил проблему бедности, но раздал денежные и налоговые субсидии населению примерно на 2% годового объема всей аргентинской экономики. Деньги на эти цели напечатали, что обещает сохранение высокой инфляции и возобновление падения уровня жизни людей после выборов.
Победителю придется жестко экономить казенные средства и сокращать социальные расходы, что вряд ли подходит в качестве идеи для правительства национального единства, обещанного Массой.
Без экономии Аргентина не сможет привести в порядок государственные финансы, а это - главное условие продолжения кредитования со стороны МВФ, который пообещал Аргентине 44 млрд долларов, чтобы она могла выплатить его же предыдущий кредит, который МВФ дал ей, чтобы она расплатилась с другими кредиторами.
Без кредита МВФ у Аргентины не останется никакого внешнего финансирования, и тогда экономить придется не сильно, а радикально. Пока выборы, власти нашли заплатку и на эту неприятность: одолжили 6,5 млрд долларов у Китая.
Чтобы переломить ситуацию и снять проклятие бесконечного кризиса до того, как он поставит некогда самую богатую страну континента на колени, победителю выборов придется убедить население проголосовать еще раз - но уже не бесплатным голосом, а сбережениями из-под матраса, где по оценкам центробанка на 2020 году аргентинцы хранили более 170 млрд долларов, или около 9% всех наличных долларов в обращении во всем мире.
Чтобы вернуть доверие к банкам, вернуть сбережения в экономику и вывести ее из тени, нужно доверие к государственной политике, годы без девальваций, экспроприаций, контроля за движением капитала, дефолтов и замораживания вкладов.
Это сложный путь, особенно когда ни один из двух кандидатов в президенты не предлагает и не верит в него. Поэтому нынешние выборы рискуют открыть очередной сезон сериала о вере в чудо и чудовищном разочаровании, который аргентинцы смотрят уже полвека.