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Фотоновость ⟩ От цветочного магазина остались лишь пустые витрины

Маарит Нымм
, репортер
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Цветочный магазин Jardin в Пайде окончательно закрылся.
Цветочный магазин Jardin в Пайде окончательно закрылся. Фото: Maarit Nõmm / Järva Teataja

На этой неделе жители Пайде были удивлены новостью о закрытии цветочного магазина Jardin, который уже много лет работал в пайдеском Selver. Так же внезапно, как новость стала достоянием общественности, так же быстро цветочный магазин упаковал все свои вещи и покинул здание.

Вчера коммерческое помещение уже ждало нового арендатора. Согласно объявлению об аренде, стоимость аренды этого помещения составляет 134,40 евро плюс налог с оборота.

После закрытия Jardin в Пайде осталось три цветочных магазина: H&H Lilled в центре города, Juta на улице Суур-Айя и LillePlus в Maksimarket.

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