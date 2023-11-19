Фотоновость ⟩ От цветочного магазина остались лишь пустые витрины

На этой неделе жители Пайде были удивлены новостью о закрытии цветочного магазина Jardin, который уже много лет работал в пайдеском Selver. Так же внезапно, как новость стала достоянием общественности, так же быстро цветочный магазин упаковал все свои вещи и покинул здание.
Вчера коммерческое помещение уже ждало нового арендатора. Согласно объявлению об аренде, стоимость аренды этого помещения составляет 134,40 евро плюс налог с оборота.
После закрытия Jardin в Пайде осталось три цветочных магазина: H&H Lilled в центре города, Juta на улице Суур-Айя и LillePlus в Maksimarket.