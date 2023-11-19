Лаури Ляэнеметс: у каждого человека должна быть возможность достойно жить на свою зарплату

«Образованные люди выполняют более умную работу, и благодаря зеленой энергетике мы сможем снизить цены на производство и восстановить наши экспортные возможности. Так мы добьемся цели обеспечить жителям Эстонии более высокие зарплаты», – отметил Ляэнеметс в своей речи.

По его словам, социал-демократы в своей экономической и финансовой политике исходят из того, что у правительства в экономических процессах должна быть ведущая роль, а не роль наблюдателя. И у каждого человека должна быть возможность достойно жить на свою зарплату.

«В ситуации, когда всё больше стран защищают свою экономику, глобализация отступает, а окружающая среда меняется резко и стремительно, у правительства должна быть смелость отстаивать то, что действительно важно. Я встречался с предпринимателями в разных регионах Эстонии, и их единый месседж правительству заключался в том, что они ждут от государства четкой стратегии, плана и решений, которые приведут нас всех к цели. Предприниматели, делая инвестиции, должны знать, каков план государства по переходу на возобновляемую энергию, какими будут объемы вырубки лесов и сколько денежных средств получит публичный сектор», – сказал лидер социал-демократов.

Он также отметил, что для дальнейшего развития Эстонии необходимо активно инвестировать в людей и энергетику.