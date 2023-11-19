РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь в тюрьме скучна в хорошем смысле

Старший надзиратель отдела сопровождения Вируской тюрьмы Ристо Мянни за несколько лет сделал впечатляющий взлет по карьерной лестнице. Теперь его задачами являются тренировка других охранников и сопровождение заключенных, например, во время визитов в больницу.

У каждого из нас есть представление о том, что такое жизнь в тюрьме. То ли это буйные и грубые заключенные, которых мы видели в американских фильмах, то ли уродливые сцены азиатских исправительных учреждений каменного века с точки зрения гигиены или что-то еще. Однако экскурсия в тюрьму Виру разрушила все прежние впечатления, и в целом жизнь в тюрьме Виру скучна в хорошем смысле этого слова.