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РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь в тюрьме скучна в хорошем смысле

Кевин Вольтер
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Старший надзиратель отдела сопровождения Вируской тюрьмы Ристо Мянни за несколько лет сделал впечатляющий взлет по карьерной лестнице. Теперь его задачами являются тренировка других охранников и сопровождение заключенных, например, во время визитов в больницу.
Старший надзиратель отдела сопровождения Вируской тюрьмы Ристо Мянни за несколько лет сделал впечатляющий взлет по карьерной лестнице. Теперь его задачами являются тренировка других охранников и сопровождение заключенных, например, во время визитов в больницу. Фото: Marianne Loorents

У каждого из нас есть представление о том, что такое жизнь в тюрьме. То ли это буйные и грубые заключенные, которых мы видели в американских фильмах, то ли уродливые сцены азиатских исправительных учреждений каменного века с точки зрения гигиены или что-то еще. Однако экскурсия в тюрьму Виру разрушила все прежние впечатления, и в целом жизнь в тюрьме Виру скучна в хорошем смысле этого слова.

Численность заключенных в течение многих лет имеет тенденцию к снижению. По состоянию на вчерашний день в тюрьме Виру в Йыхви содержалось чуть более 600 заключенных. Вильям Линдер, начальник отдела надзора, работающий здесь с момента открытия тюрьмы в 2008 году, вспоминает, что, например, в молодежном блоке в начале было около 190 заключенных, а сегодня их число сократилось всего до 20.

В семейных комнатах заключенные могут встретиться со своими близкими.
В семейных комнатах заключенные могут встретиться со своими близкими. Фото: Marianne Loorents
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