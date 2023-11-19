РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь в тюрьме скучна в хорошем смысле

У каждого из нас есть представление о том, что такое жизнь в тюрьме. То ли это буйные и грубые заключенные, которых мы видели в американских фильмах, то ли уродливые сцены азиатских исправительных учреждений каменного века с точки зрения гигиены или что-то еще. Однако экскурсия в тюрьму Виру разрушила все прежние впечатления, и в целом жизнь в тюрьме Виру скучна в хорошем смысле этого слова.
Численность заключенных в течение многих лет имеет тенденцию к снижению. По состоянию на вчерашний день в тюрьме Виру в Йыхви содержалось чуть более 600 заключенных. Вильям Линдер, начальник отдела надзора, работающий здесь с момента открытия тюрьмы в 2008 году, вспоминает, что, например, в молодежном блоке в начале было около 190 заключенных, а сегодня их число сократилось всего до 20.