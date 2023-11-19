Украина ввела санкции против причастных к депортации детей: в списках много известных лиц и структур

Согласно второму документу, ограничения сроком на пять лет вводятся против 100 физических и 37 юридических лиц. Помимо прочих, в списке значится детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и ее организация «Квартал Луи». Санкции введены также в отношении благотворительного фонда Алексея Талая, провластного активиста из Беларуси. Львова-Белова и Талай, по информации украинских СМИ, имеют прямое отношение к депортации украинских детей во время войны России против Украины.

В списках - много известных лиц и структур

Первый указ президента предусматривает введение санкций на 10 лет против восьми человек, среди которых целый ряд бывших высокопоставленных украинских чиновников: экс-премьер Николай Азаров, экс-депутат Олег Царев, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а также назначенные Россией «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов и «глава» так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник.

В санкционный список организаций попали также российские «Росмолодежь», ФГБУ «Роспатриотцентр», Минстрой, «Молодая гвардия Единой России», а также несколько благотворительных и волонтерских организаций. Помимо прочего, санкции предусматривают полную блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование или приостановку лицензий и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.