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В Польше разбился микроавтобус с гражданами Украины, среди погибших шестилетний ребенок

rus.tvnet.lv
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Фото с места аварии в Польше 19.11.2023.
Фото с места аварии в Польше 19.11.2023. Фото: https://www.facebook.com/Hrubieszow998

В польском селе Верешин Люблинского воеводства микроавтобус врезался в дерево. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок.

«Автобус съехал на встречную полосу, затем в кювет и врезался в дерево», - заявил представитель польской полиции Якуб Курчук.

По его словам, в автобусе ехало десять человек, все они - граждане Украины.

Два человека погибли на месте, третьего пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Остальные семь человек были доставлены в больницу. Авария произошла в воскресенье, 19 ноября, около пяти утра.

Граждане Украины направлялись к пограничному переходу в Долгобичуве. По первоначальной версии, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

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