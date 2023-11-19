В Польше разбился микроавтобус с гражданами Украины, среди погибших шестилетний ребенок

В польском селе Верешин Люблинского воеводства микроавтобус врезался в дерево. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок.
«Автобус съехал на встречную полосу, затем в кювет и врезался в дерево», - заявил представитель польской полиции Якуб Курчук.
По его словам, в автобусе ехало десять человек, все они - граждане Украины.
Два человека погибли на месте, третьего пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Остальные семь человек были доставлены в больницу. Авария произошла в воскресенье, 19 ноября, около пяти утра.
Граждане Украины направлялись к пограничному переходу в Долгобичуве. По первоначальной версии, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.