Повышение цен продолжается: резко подорожал и сахар

Сахар продается по самым высоким ценам с 2011 года. Это серьезный удар по развивающимся странам, которые уже сталкиваются с нехваткой риса и запретами на торговлю продовольствием, которые способствуют продовольственной инфляции.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует падение мирового производства сахара в сезоне 2023-2024 годов на два процента по сравнению с прошлым годом, а это значит потерю около 3,5 миллионов тонн, сказал исследователь глобального рынка сырья ФАО Фабио Пальмери.

Важную роль в глобальном росте цен играют стихийные бедствия, особенно Эль-Ниньо (природное явление, которое вызывает потепление поверхностных вод Тихого океана и как следствие оказывает значительное влияние на климат всей планеты), которое повлияло на урожай в Индии и Таиланде - втором и третьем по величине экспортерах сахара в мире. Засуха в Индии и плохое качество урожая в Таиланде привели к сокращению производства сахара, а Министерство сельского хозяйства США прогнозирует падение производства сахара в Таиланде на 15 процентов. За усилением Эль-Ниньо ученые видят эффект изменения климата, который увеличивает его частоту и интенсивность.

Однако ситуация особенно сложна для Бразилии, крупнейшего в мире экспортера сахара. Хотя урожай сахара в Бразилии должен быть в следующем году на 20 процентов выше, чем в прошлом году, но он не сможет заменить мировые поставки до марта. Это заставит страны, зависящие от импорта, ждать и сделает их уязвимыми к колебаниям цен на сахар.